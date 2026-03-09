Bilo je i suza: Diva Radojka Šverko doživjela ovacije u HNK Split na koncertu koji će se dugo pamtiti

U nedjelju navečer splitski HNK ugostio je legendarnu Radojku Šverko. Naša diva, koja se svojedobno samo zbog vlastitih odluka odrekla gotovo garantirane svjetske karijere, upriličila je veličanstveni koncert u splitskom hramu kulture povodom Dana žena. Lijepa gesta organizatora bila je podjela ruže svakoj posjetiteljici koncerta.

"Beskrajno mi je drago da sam večeras ovdje, u ovom hramu, ovako ispunjenom publikom. Posebno mi je zadovoljstvo što sam na ovaj koncert mogla doći s ekipom s kojom sam do sada imala jako lijepih koncerata i u inozemstvu, gdje smo dobili priliku prezentirati Hrvatsku na najbolji način.

Hvala vam što ste nas pozvali, to vam nikada neću zaboraviti!

Pozdravljam sve prijatelje, sve znance, svu moju veliku obitelj. S obzirom na to da mi je mater Imoćanka... Rijetko se javno ispovijedam, ali život je jednostavno tako htio da se moja mater zaljubila u oca koji ju je odveo u Istru. Onda smo se nas četvero tamo rodili. Vidite kolika sam, a kada sam se rodila imala sam 2,80 kilograma! Znači, samo hrabro naprijed!"

Glazbeni partneri već tri desetljeća

Glavni i odgovorni za ove kompozicije je prof. Vladimir Babin.

"Sviramo već 30 godina. Radojka nikada ne zna koje ćemo pjesme svirati, kojim redoslijedom, zašto baš te pjesme...", kazao je profesor.

Koncert otvorila legendarnim festivalskim hitom

Koncert je započela pjesmom "Kud plovi ovaj brod" – skladbom koju je otpjevala na Splitskom festivalu daleke 1970. godine i koja je ljudima ušla u srca. Kako je Šverko pojasnila u subotu navečer na "Ćakuli s legendama" Dalmacije Danas, ovu pjesmu gotovo je odbila pjevati jer ju je smatrala prejednostavnom. Srećom, upravo je ona postala jedna od njezinih najpopularnijih pjesama, što se moglo vidjeti i sinoć u splitskom HNK.

Uslijedilo je nekoliko pjesama na engleskom i talijanskom jeziku. Tako je otpjevala evergreen kanadske pop-rock zvijezde Bryana Adamsa, "Everything I Do, I Do It for You".

Emotivni trenutci uz pjesme Helene Papić

Posebno je emotivno bilo kada je pjevačica u više navrata otpjevala pjesme koje je napisala legendarna splitska kantautorica Helena Papić, a prva među njima bila je "Licem u lice". Publika je Splićanku pozdravila velikim pljeskom.

Redale su se pjesme koje su pobjeđivale ili bile nagrađene na raznim hrvatskim festivalima. "Meni je ljubav sve na svijetu bila" pjesma je s kojom je Šverko pobijedila na Zagrebačkom festivalu, a za pjesmu "Žena" dobila je Porina za najbolji ženski vokal.

Ispunila je želju svojih pratećih vokala i otpjevala "That's What Friends Are For", a nešto kasnije izvedena je i jedna pjesma bez same pjevačice – Queenova "We Are the Champions", koju je Šverko začinila na samom kraju.

Publika pjevala gotovo svaku pjesmu

Da je rođena za rock izvedbe dokazala je još jednom u pjesmi "Hoću ljubav", u kojoj je i publika zaplesala. "Ništa nova" još je jedna pjesma koja je izvorno izvedena na Splitskom festivalu, ali je pravi zamah dobila nakon što ju je prepjevao Oliver. Publika je gotovo cijelu "Vilo moja" pjevala zajedno s pjevačicom, a bez obzira na talijanski jezik slično je bilo i na izvedbi evergreena "Con te partirò".

Pred sam kraj koncerta Radojka Šverko zapjevala je svoju "Lanternu", a publika se na više mjesta uključivala u pjevanje ovog evergreena. "Nemam tako često priliku pjevati pred ovakvom publikom, pa zaslužujete zapamtiti ovaj koncert", kazala je diva vraćajući se na bis, kada je "zapalila" atmosferu zapjevavši hit Tine Turner "Simply the Best".

Ovacije su trajale jako dugo pa se pjevačica odlučila oprostiti s publikom baladom "You Are So Beautiful". Nakon ovakve večeri, ne čudi da je bilo suza s obje strane pozornice....