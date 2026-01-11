Bill Gates bivšoj ženi dao osam milijardi dolara

Suosnivač Microsofta Bill Gates prebacio je gotovo osam milijardi američkih dolara bivšoj supruzi Melindi French Gates kako bi nastavila svoj dobrotvorni rad, čime je njezina zaklada postala jedna od najvećih neprofitnih organizacija na svijetu.

Gates i French Gates razveli su se u svibnju 2021. godine, nakon 27 godina braka. Nakon razvoda odlučili su razdvojiti i svoje filantropske aktivnosti, a Melinda French Gates u svibnju 2024. objavila je da napušta funkciju supredsjednice Zaklade Gates.

Zaklada Gates od 2000. godine uložila je ukupno 53,8 milijardi dolara u projekte povezane sa zdravством, ravnopravnošću spolova, globalnim razvojem i obrazovanjem.

U trenutku kada je najavila odlazak iz zaklade, French Gates je objavila da će, sukladno dogovoru s Billom Gatesom, preuzeti dodatna sredstva za vlastite filantropske projekte.

„Prema uvjetima mog sporazuma s Billom, napuštanjem zaklade imat ću dodatnih 12,5 milijardi dolara koje ću posvetiti svom radu u ime žena i obitelji“, napisala je tada.

Veći dio tog iznosa, prema dostupnim informacijama, dodijeljen je Zakladi Pivotal Philanthropies, neprofitnoj organizaciji osnovanoj 2022. godine. Zaklada djeluje u sklopu šire grupe Pivotal, koju je Melinda French Gates pokrenula još 2015. s ciljem ubrzavanja društvenog napretka za žene i mlade, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i globalno.

Ovim financijskim potezom Melinda French Gates dodatno je učvrstila svoju ulogu jedne od najutjecajnijih filantropkinja današnjice, s posebnim fokusom na prava žena, obitelji i društvenu jednakost.