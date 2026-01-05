Bilić uskoro preuzima jedan klub?

Trener West Ham Uniteda Nuno Espirito Santo navodno je nadomak otkaza nakon subotnjeg poraza 0:3 od Wolverhamptona, objavio je novinar Sky Germanyja Florian Plettenberg. Prema njegovim informacijama, portugalski stručnjak dobit će još jednu utakmicu kako bi pokušao preokrenuti negativan niz, no novi loš rezultat mogao bi značiti kraj njegove epizode na London Stadiumu.

West Ham u posljednjih devet premierligaških utakmica ne zna za pobjedu, a domaći ogled protiv Nottingham Foresta u utorak – kluba kojeg je ranije vodio – mogao bi biti ključan za odluku uprave oko budućnosti 51-godišnjeg trenera, piše GiveMeSport.

🚨⚒️ Nuno Espírito #Santo is on the verge of being sacked at West Ham. He is expected to get at most one more game, against Forest on Tuesday. It would be the decisive match. #WHUFC@SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/ulusdVhH61 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 4, 2026

Poraz od Wolvesa produbio krizu i gurnuo klub u zonu ispadanja

West Ham je postao prva momčad u Premier ligi koja je ove sezone dopustila Wolvesima pobjedu, čime je momčad koju vodi Rob Edwards prekinula dugi niz bez slavlja. Wolverhampton je tri pogotka postigao već u prvom poluvremenu, dok "čekićari" nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti ni protiv posljednjeplasirane momčadi prvenstva.

Dodatni problem za West Ham bio je izostanak ozlijeđenog Lucasa Paquete, a momčad je u susretu upisala skroman učinak u napadu. Nakon ovog poraza West Ham je pao na 18. mjesto ljestvice, četiri boda iza Foresta, koji stiže u goste u utorak.

Bilić i Carrick među kandidatima za klupu

Espirito Santo preuzeo je West Ham u rujnu, potpisavši trogodišnji ugovor nakon što je klub smijenio Grahama Pottera već nakon pet utakmica sezone. Ako dođe do nove promjene na klupi, među imenima koja se spominju kao mogući nasljednici nalazi se i bivši trener West Hama Slaven Bilić, koji bi, prema ranijim navodima, bio otvoren za povratak, navodi GiveMeSport.

Uz njega, kao potencijalna opcija navodi se i Michael Carrick, dok je predsjednik kluba David Sullivan ranije tijekom sezone već razmatrao mogućnost Biliceva angažmana.