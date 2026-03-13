Bilić: Djeca u Trogiru zaslužuju sigurne škole, Grad spreman preuzeti upravljanje

Gradonačelnik Ante Bilić poručio je kako djeca u Trogiru zaslužuju sigurne škole te da je Grad spreman preuzeti odgovornost za njihovo upravljanje jer, kako tvrdi, Splitsko-dalmatinska županija godinama ne rješava probleme u školstvu na tom području.

Bilić je na društvenim mrežama istaknuo kako gradska vlast nastoji graditi korektne odnose sa svima, bez obzira na stranačku pripadnost, ali da je stanje u trogirskim osnovnim školama postalo ozbiljan sigurnosni problem. Naveo je kako su školske zgrade zapuštene i neodržavane te da učenici i djelatnici rade u sve lošijim uvjetima.

Prema njegovim riječima, u nekim školama krov prokišnjava, grijanje ne radi, sanitarni čvorovi su neispravni, a instalacije dotrajale. Dodaje kako ravnatelji i gradske vlasti godinama upozoravaju na probleme i predlažu rješenja, ali da konkretnih pomaka nema.

Zbog toga je, kako navodi, na sjednici Gradskog vijeća donesena odluka o preuzimanju upravljačkih prava nad osnovnim školama, što opisuje kao krajnji potez nakon niza neuspjelih pokušaja suradnje sa Županijom.

Podsjetio je kako je Grad još 2021. godine ponudio zajedničku obnovu škole i dvorane, uz preuzimanje vođenja projekta, ali da prijedlog nije prihvaćen. U veljači 2024. Grad je potvrdio spremnost osigurati zemljište za izgradnju nove škole te ponuditi svu potrebnu pomoć u realizaciji projekta.

Grad Trogir je, kako navodi, u ožujku 2025. zatražio i ponovni postupak određivanja granice pomorskog dobra kako bi se dio zemljišta mogao koristiti za školu, uz prijedlog da se projekt financira sredstvima iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Također su Županiji ponudili da Grad preuzme osnivačka prava i trošak kupnje zemljišta ako ona nije u mogućnosti voditi projekt, no odgovor, tvrdi Bilić, nikada nije stigao.

Dodaje i da je u svibnju 2025. Ministarstvo mora dalo mišljenje da se na čestici pored novog mosta može graditi škola, nakon čega je Grad pokrenuo izmjene prostornog plana. Ipak, prema njegovim riječima, Županija do danas nije napravila nijedan konkretan korak u realizaciji tog projekta.

Bilić naglašava kako odluka o preuzimanju upravljanja školama nije politički potez niti „dimna zavjesa“, već pokušaj da se riješi dugogodišnji problem i osiguraju normalni uvjeti za obrazovanje trogirske djece.

– Djeca ne mogu čekati – poručio je trogirski gradonačelnik.