Bili smo na Lovrincu i provjerili što će biti s lisicom i koliko love nam treba za aranžman

Gužve prema i oko Lovrinca traju od jutros, ipak je sutra blagdan Svih svetih, a u nedjelju Dušni dan. Međutim, nisu prometni čepovi nepodnošljivi, da se nekako proći kritična križanja, a čak i na velikim parkiralištima oko Lovrinca da se naći koje mjesto.

Direktor Lovrinca, ‘vječni’ Petar Bilobrk, jedan od rijetkih šefova gradskih komunalnih tvrtki koji je zahvaljujući iznimnoj operativnosti već gotovo dva desetljeća na toj funkciji (a raspisivali su se natječaji, nije da nisu, ali Bilobrk jednostavno nema zamjenu), kaže nam kako je do sada nekoliko desetaka tisuća građana posjetilo Lovrinac…

-Ovako je već protekla dva dana, naši sugrađani u velikom broju dolaze obići grobove svojih najmilijih i tako će vjerujem biti do kraja dana, a sutra pogotovo na sam blagdan. Održava se na Svi svete misa zadušnica u 14,30 sati koju predvodi splitsko-makarski nadbiskup monsinjor Zdenko Križić. - kaže nam direktor Lovrinca koji već danima drži sve pod kontrolom.

Pitali smo ga i za dvije situacije koje se ponavljaju na splitskom groblju, prva se tiče krađa cvijeća i pitara koje se nekako intenziviraju pred ovaj blagdan, a drugi se tiče – lisice. Divlja životinja je naime uočena posljednjih dana po Lovrincu, što zapravo i nije toliko čudno s obzirom na količinu zelenila i veliku površinu...

-Imamo i sustav videonadzora koji je u funkciji, međutim teško je vidjeti na 32 hektara otvorenog prostora baš sve uočiti… Ipak, ove godine imamo puno manje prijava takvih slučajeva, što je jako dobro, vjerojatno je sustav nadzora učinio svoje. Makar ni jedan takav slučaj ne možemo tolerirati, groblje je po meni jedno sveto mjesto gdje imamo poseban osjećaj. Što se tiče lisice, u dogovoru smo s županijskim Lovačkim savezom i Grad Split je izdao suglasnost da se ona uhvati i odvede u divljinu gdje je njeno stanište. - umiruje Bilobrk naše sugrađane koji su proteklih dana viđali liju po groblju.

Što se tiče ponude cvijeća, pitara i aranžmana, kao i svake godine izbora ima. Od nekoliko eura za pojedinu krizantemu, preko 8-10 eura za pitare, pa do 30, 40 ili 80 eura za različite cvjetne aranžmane. Većina prodavača se nekako skanjivala dati nam izjavu, makar i anonimno, o tome kako ide posao, jel’ ima više svita nego prošlih godina, i je li osjećaju i oni učinak inflacije…

-Promet je osjetno lošiji nego lanjske godine. Puno manje svita, osjeti se kako trgovački centri preuzimaju, kao i u svemu drugom, veliki dio ajmo reći ovoga našeg kolača. Ovdje su isključivo uzgajivači, dođu prodavati svoje što se kaže sirotinje, ali svake godine sve teže i teže. - kaže nam Miroslav Šarić koji ima svoj OPG i štand na platou pored ulaza u Lovrinac, prodaje isključivo vlastiti ‘uzgoj’ s obližnje Kile.

Pomalo ironično nam kaže, što se tiče cijena, kako se i uz groblje uživa u blagodatima liberalne ekonomije pa svatko formira cijene kako smatra isplativim. Tko što želi, ali ima veliki asortiman aranžiranog cvijeća pa se može izabrati od desetak eura do 50-60 eura. Buketi su 7-8 eura jedan buket, a pitari su 8-10 do 15 eura.