Bila noć u Berlinu: Društvo prijatelja Hajduka slavi desetljeće postojanja, pjevat će im Mladen Grdović

Društvo prijatelja Hajduka Berlin broji mnogo volontera, a često imaju volonterske akcije. Udruga je osnovana 2016. godine. Prije toga djelovali je u sklopu Društva prijatelja Hajduka Stuttgart. Odlučili su osnovati zasebnu podružnicu u Društva prijatelja Hajduka Berlin, koje djeluje na području Berlina i istočnih saveznih pokrajina Njemačke, odnosno prostora bivšeg DDR-a. U prošloj godini brojali su više od 600 članova.

"Svake godine organiziramo naše tradicionalno druženje, koje ove godine doživljava svoje četvrto izdanje. Okupljamo članove, prijatelje i sve one koji vole Hajduk, a pritom uvijek organiziramo i humanitarnu akciju za one kojima je pomoć potrebna", kazao nam je Marijo Brčić.

Prošle godine prikupljali su sredstva za centar Juraj Bonači u Splitu, a ove godine humanitarna akcija podržat će projekt 120 poznatog motoavanturista i predsjednika BMW Moto Kluba Dalmacija Željana Rakele.

Kao što smo već prije pisali, u sklopu humanitarnog projekta „Bradata vožnja Extreme – Projekt 120“, Željan Rakela u 365 dana planira prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka – Split.

"Svake godine organiziramo neku manju humanitarnu akciju, a ove godine želimo podržati gospodina Rakelu u njegovom projektu. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti skuputu, ali svaka pomoć nam je izuzetno važna i dobrodošla", kaže nam Brčić.

Svake godine u sklopu tradicionalnog druženja pod nazivom Bila noć, tu je i glazbeni dio programa. Prve godine, 2019., nastupio je Alen Nižetić, a poslije pauze zbog COVID-19 zadnje dvije godine nastupali su Dalmatino, pa Giuliano i Diktatori. Ove godine na repertoaru je Mladen Grdović.

"Ove godine odlučili smo pozvati Mladena Grdovića kako bismo dodatno razveselili naše članove i goste", kaže nam Marijo Brčić.