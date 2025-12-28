PROJEKT 120: Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela u hodočašću dugom 120.000 kilometara za borbu protiv raka

Ideja o PROJEKTU 120 rodila se 25. veljače 2025. godine u ranim jutarnjim satima u hotelu Esplanade, nakon obilježavanja 120 godina Rotaryja u svijetu. Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela otkriva da mu je tada "sinuo" kostur projekta: prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka – Split u sklopu Bradate aukcije, u kojoj sudjeluje od samih početaka već devet godina.

Upravo simbolika broja 120 postala je temelj cijelog pothvata, nazvanog jednostavno – PROJEKT 120.

Visoko postavljeni ciljevi i prve sumnje okoline

Već od veljače Rakela je počeo slagati projekt koji naziva svojim životnim djelom – osobnom avanturom i testom vlastitih granica, ali i odnosâ: na koga može računati među tisućama kontakata i poznanstava.

Kako sam kaže, "bacio je daleko bulu", ali tvrdi da ciljeve postavlja visoko i pažljivo procjenjuje granice mogućeg. U tom razdoblju održao je brojne sastanke, a osjećaj nerazumijevanja usporedio je s Teslom u Smiljanu – ideja je mnogima bila teško shvatljiva, pa su pitanja stizala jedno za drugim: tko će skupiti toliki novac, koliko to košta, je li svjestan kilometara i može li uskladiti privatni život s ovakvim ritmom.

Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela naglašava da nije riječ o osobnom hiru niti o bolesti, već o želji da se pomogne potrebitima – i to bez ikakvog osobnog interesa.

Troškovi gotovo kao ciljna cifra, ali Rakela vjeruje u podršku

U startu su mnogi smatrali da će trošak realizacije nadmašiti iznos prikupljenih donacija. Rakela otvoreno navodi da je za 120.000 kilometara u 365 dana potrebno potrošiti gotovo 120.000 eura kada se zbroje rashodi motora, opreme, servisa, goriva, cestarina, hrane, smještaja i izgubljene dobiti jer se ne može raditi primarni posao. Samo u pripremu motora uložio je više od 7.000 eura.

Ipak, oslonio se na dosadašnji rad i ljude koji su mu godinama suporteri, među kojima navodi Novema Nova, Tifon, Klim, Akrapovič Exhaust System, Pirelli, Dalmacija Danas, Bilić Erić Security, HJC i druge.

Planirani početak bio je 29. studenoga 2025., no donacije su počele pristizati velikom brzinom, pa je Rakela krenuo ranije – 15. studenoga 2025. Razlog je bio i testiranje motora i opreme, ali i potreba da ne zaostaje s kilometražom za prikupljenim donacijama. Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela ističe da svaku vožnju i svaki dan najavljuje i dokumentira: bilježi početnu i završnu kilometražu kako bi sve bilo transparentno, a donacije simbolično “odvozi” u kilometrima. Svakoga dana navodi i za koga je vozio, imena donatora i ukupnu kilometražu koja odgovara zbroju njihovih donacija.

U prvih 30 dana prikupljeno je više od 40.000 eura, dok je u 15 dana vožnje odvozio prvih 10.000 kilometara.

Iako donacije idu dobro, Rakela navodi da dobiva i mnogo odbijenica od tvrtki za koje je bio uvjeren da će podržati projekt kroz servise, troškove autocesta i logistiku. Dio ljudi, kaže, ne razumije radi li se o osobnoj stvari ili zajedničkom projektu, a ponekad se postavlja i pitanje zarađuje li na svemu tome te hoće li imati osobnu korist.

Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela priznaje da ga takva sumnjičenja opterećuju već na samom početku te da stalno mora paziti na reputacijski rizik, no zaključuje kako je teret prihvatio i da se oslanja na upornost, strast i ljubav prema onome što radi.

"Muhe i pčele": kilometri posvećeni oprostu

Tijekom prvih 10.000 kilometara Rakela je, razmišljajući na cesti, zaključio da među ljudima sve češće vidi "muhe, a sve manje pčela". Navodi kako pojedinci, bez obzira na tuđe dobro, traže loše i pogrešno tumače namjere. Upravo zato je prvih 10.000 kilometara posvetio oprostu svima koji su ga lagali, povrijedili, iznevjerili ili razočarali, poručujući da nije na nama suditi, nego praštati. Što se psihe tiče, Rakela kaže da ima izuzetno snažan fokus na vožnju, dok ga sve ostalo počinje izbacivati iz koncentracije. Postao je osjetljiv na buku i galamu, a najmirnije se osjeća upravo dok vozi. Vozi dionice od 800 do 900 kilometara bez većih problema, ne hvata ga san i ne ulazi u "autopilot", već je svjestan svakog detalja.

Fizički izazovi uključuju bolove u donjem dijelu leđa, ramenima, koljenima i zglobovima, povremeno trnjenje prstiju lijeve ruke te bol u području stare ozljede potkoljenice na velikim hladnoćama. Posebno upozorava na rizik od upale i bolesti u zimskim uvjetima, zbog čega će se više fokusirati na predavanja i prikupljanje donacija, a manje na vožnju.

Humanitarni ritam bez prekida: "Ovo traži vrijeme i zdravlje"

Nakon mjesec dana Rakela je shvatio da je najmanje produktivan za prikupljanje donacija dok vozi, jer cilj od 120.000 eura traži puno vremena i energije, dok 120.000 kilometara zahtijeva mnogo dana na cesti i potpuno zdravlje bez prekida. Poznati splitski humanitarac i avanturist Željan Rakela na kraju prve priče zahvaljuje svima koji su podržali projekt – pojedincima, motoklubovima, Rotary klubovima i drugim zajednicama – uz poruku da će svakoga posjetiti. Donatore naziva najvećom motivacijom i razlogom zbog kojeg s radošću ide svaki kilometar dalje.

PROJEKT 120 Rakela opisuje kao nešto posebno, autentično i izazovno, “poziv na akciju” te dokaz da granice postoje samo u našim glavama. Poručuje da je ovo tek početak priče koja će rasti sa svakim kilometrom i svakom donacijom.

Zajedno, uvjeren je, moguće je postići nevjerojatno.