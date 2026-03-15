Bijeli traže povratak pobjedama, Garcia: "Moramo biti fokusirani"

Hajduk danas s početkom u 15 sati na Poljudu igra protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL. Susret je najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u petak.

- Igrači moraju biti motivirani. Sada moramo biti fokusirani na sljedeće utakmice, nije bilo lako nakon ispadanja iz Kupa i poraza od Dinama, ali momčad radi dobro. Igrači su realni, kvalitetno su trenirali proteklih dana i očekujem da tu energiju s treninga prebacimo na utakmicu - ovo je bila poruka trenera Gonzala Garcije s konferencije za medije koja je održana uoči današnjeg dvoboja.

Bijelima ovaj susret stiže nakon prvenstvenog poraza u derbiju s Dinamom koji je završio rezultatom 3:1 za goste. Hajduk nakon te utakmice drži drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 bodova zaostatka za vodećom ekipom koja ima i utakmicu više te 9 više od trećeplasirane Rijeke.

Lokomotiva koju vodi trener Nikica Jelavić trenutačno zauzima sedmu poziciju prvenstvene tablice s osvojenih 30 bodova. U posljednjem kolu odigrali su 1:1 s Varaždinom na Maksimiru.

Trener Garcia u ovom susretu ponovno može računati na Niku Sigura koji je odradio suspenziju od tri utakmice zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom ogledu s Rijekom na Poljudu. Susret će sigurno preskočiti Adrion Pajaziti koji je zbog crvenog kartona u Kup susretu s Rijekom dobio tri utakmice kazne.

Hajduk i Lokomotiva odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni te su Bijeli slavili oba puta. U rujnu je na Poljudu susret završio s 2:0, dok je u prosincu Hajduk na Maksimiru slavio s 3:1.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asisten VAR suca Goran Pataki iz Đakova.