Bijeli traže novu pobjedu: Gorica stiže na Poljud, Livaja i Rebić i dalje van sastava

Hajduk večeras s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

Bit će ovo peta službena utakmica za Bijele na početku nove sezone. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Gonzala Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su hajdukovci na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gust raspored utakmica nastavlja se utakmicom protiv Gorice koju vodi naš bivši igrač Mario Carević i koja je u prvom prvenstvenom susretu odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener Garcia baš kao ni u prvoj prvenstvenoj utakmici, ne može računati na suspendirane Marka Livaju i Antu Rebića te na Marina Skelina koji će zbog ozljede izbivati neko vrijeme s terena.

Na početku konferencije za medije upitan je jesu li posljednje pobjede i igra koju njegova momčad prikazuje pokazatelj kako ga igrači slijede i imaju karakter.

- Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni i to se prenosi na navijače - odgovorio je trener Garcia.

Hoće li biti promjena u sastavu s obzirom na to da Hajduk igra utakmicu svako nekoliko dana.

- Moguće. Nemamo baš vremena za pripremu utakmice. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja. Uvjeren sam da će svi igrači biti na pravoj razini.

Osvrnuo se zatim na suparnika i njihovog trenera, našeg bivšeg igrača Marija Carevića.

- Mislim da imaju odličnu momčad. Doveli su vrlo dobre igrače. Imaju Pršira, Pavičića koji se ističu u veznom redu. To su sve dobri igrači. Imaju kvalitetne igrače u obrani i napadu. Moramo biti na 100%. Ako ne budemo nećemo pobjeđivati i igrači to znaju. Carević je dobar trener, a s Goricom su uvijek teške utakmice. Sigurno i oni imaju svoje šanse.

Jesu li se igrači uspjeli regenerirati nakon pobjede protiv Dinamo Cityja?

- Igrači su živa bića, nisu strojevi. Igraju dosta utakmica i nema vremena između njih za trening. Proteklih tjedan dana ne treniramo puno, radimo na osvježenju momčadi, video-analize i drugo. Ne možemo više od toga. Mislim da smo momčad u ligi s najviše poteškoća. Važan je ovo period u kojem igramo Europu i treba misliti na HNL. U početku sezone igramo s momčadima koje su svježije, ali adaptiramo se na to.

Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Kruno Šarić iz Županje.