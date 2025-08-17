Bijeli bez Livaje od prve minute protiv Slavena?

Nogometaši splitskog Hajduka dočekuju Slaven Belupo u 3. kolu SuperSport HNL-a u 21:00 na Poljudu.
Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnom sastavu Hajduka zbog produžetaka odigranih u albanskoj Tirani. Špekulira se da bi i kapetan Livaja mogao ostati na klupi, tek njegova četvrta utakmica u dresu Hajduka koju bi počeo s klupe.
Glavni sudac je Mateo Erceg (Pristeg). Pomoćnici: Marjan Tomas (Vladislavci) i Ivan Smokrović (Rijeka). Četvrti sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo). VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac). AVAR: Luka Kurtović (Osijek).
Garcia o Livaji: "Jako je umoran. Radi najbolje što može, a dobiva kritike"
TRENER GARCIA UOČI SLAVEN BELUPA: 'Ako se ulazi sa 98 posto u utakmicu, to nije dovoljno za pobjedu'
