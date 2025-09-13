Bijele će u Varaždinu dočekati bivši hajdukovci: "Split mi ne nedostaje"

Varaždinski nogometaši od 17 sati dočekuju Hajduk. U varaždinskom jatu dvojica su bivših "bilih tića" - Luka Škaričić i Ivan Mamut. Obojica nisu dobili priliku u Hajduku pa su karijere nastavili u drugim klubovima. A danas su važne karike Varaždinaca.

- Baš uživam u Varaždinu. Predivno mi je pratiti proces koji se odvija u klubu koji je od 2. HNL došao do europskih natjecanja. Ulaže se u momčad, ali i infrastrukturno, baš jedna zdrava sredina - ističe Luka Škaričić koji je već četiri i pol sezone igrač varaždinskog kluba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Imamo toliko zdravu svlačionicu da bi se bilo koji igrač odmah prilagodio - dodaje Mamut.

Nedostaje li Škaričiću Split?

- Iskreno, i ne baš previše. Već sam se ovdje udomaćio - dodaje varaždinski branič koji ističe male razlike među ljudima na jugu i sjeveru:

- Ljudi na sjeveru Hrvatske su mirniji i staloženiji, a u Dalmaciji temperamentni, to su neke glavne razlike.

No, je li pohvatao što kajkavštine u ove četiri godine?

- Tu sam još slab - smije se Škaričić.

Mamut je zadužen za golove..

- Prije sezone sam pričao da se dobro osjećam i da imam dobar predosjećaj. Sad sam spreman za svih 90 minuta - ističe Mamut koji ima top u nozi.

Jeste li ikad mjerili brzinu svog udarca?

- Nisam, ali to bi bilo zanimljivo - smije se Mamut kojeg kao i Škaričića čeka susret s Hajdukom.

- Hajduk ne ovisi o pojedincu. Igraju momčadski i puno ih je teže kontrolirati, no naše izvedbe protiv Rijeke i Dinama daju nam zapravo da se nadamo pozitivnom rezultatu - kaže Mamut.

Škaričić je i dalje dobar sa Šegom, Hrgovićem i Silićem.

- Jedva čekamo utakmicu. Bit će zahtjevno, Hajduk je ove sezone puno okomitiji.

Zovu li prijatelji da se posklizne?

- Nema poziva, fokus je isključivo na utakmici - tvrdi Škaričić za 24 sata.