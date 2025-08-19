Bijela kuća objavila sliku na kojoj se vidi Trump koji priča s Putinom

Trump je sinoć nakon sastanaka sa Zelenskim i europskim čelnicima nazvao Putina.

"Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog", rekao je Trump, dodajući da će američki potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff koordinirati dogovore između dviju zemalja.

Nakon toga bi uslijedio trilateralni sastanak sa mnom, kazao je Trump.

Razgovarali su 40 minuta

To je neizravno potvrdila i ruska strana. Telefonski razgovor Trumpa i Putina trajao je 40 minuta, objavila je agencija RIA pozivajući se na kremaljskog dužnosnika Jurija Ušakova.

"Raspravljalo se o tome kako bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika koji s ukrajinske i ruske strane sudjeluju u izravnim pregovorima", kazao je Ušakov.

Trump i Putin dogovorili su da će biti u bliskom kontaktu o ukrajinskoj krizi i drugim pitanjima, kazao je Ušakov.