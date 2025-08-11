“Bijela desetka” Starog placa: Rukljač o rekordima, Hajduku i Livaji

Danas 76. rođendan slavi Drago Rukljač – Gec. Nadimak Gec dolazi od Dragec, kako je ovaj Zagrepčanin poznat, osobito kao dio velike momčadi NK Zagreba koja još uvijek drži rekord posjećenosti maksimirskog stadiona na jednoj nogometnoj utakmici u povijesti Hrvatske.

Tog 19. srpnja 1973., u kvalifikacijskoj utakmici koja je odlučivala o ulasku u Prvu saveznu ligu, “strašna klapa” iz Ulice pjesnika – Smolek, Antolić, Lipovac, Čopor, pogotovo Pero Miočibob i ostali – odigrala je 2:2 s Osijekom, a zatim nakon izvođenja jedanaesteraca odvela momčad iz Kranjčevićeve u najviši rang natjecanja.

Te srijede u Zagreb je stiglo 30.000 osječkih navijača; u Slavoniji su čak pušteni ljudi s posla kako bi mogli podržati svoje bijelo-plave. Prodano je 63.134 ulaznica, a prema tadašnjim izvještajima na tribinama se natiskalo i do 70.000 gledatelja.

– Bili smo strašna škvadra, sve domaći dečki, igrali smo krasan nogomet. Još držimo rekord maksimirskog stadiona i držat ćemo ga zauvijek. Sada više nema stajanja na tribinama, novi propisi to ne dopuštaju i nemoguće je da netko više tako napuni stadion – prisjetio se Dragec.

No, nije ovo priča samo o njegovim zagrebačkim danima. Facebook stranica Hajduk kroz povijest podsjetila nas je na rođendane hajdukovaca, pa tako i na sezonu koju je Rukljač proveo na Starom placu. U toj jednoj sezoni nadavao se golova iz slobodnih udaraca, a bio je i specijalist za izvođenje penala.

– Bila je to krasna sezona, imali smo odličnu momčad. Bili smo jesenski prvaci, kasnije se plasirali u Kup UEFA, a nesretno smo ispali od bečke Austrije u četvrtfinalu Kupa kupova – prisjetio se.

U toj sezoni momčad je vodio Vlatko Marković, a značajnu ulogu imao je i Stanko Poklepović. Sezona je, međutim, bila obilježena tragedijom – u prometnoj nesreći poginuo je sinčić trenera Markovića, pa je dio sezone kao pomoćnik vodio Poklepović.

Na Starom placu Rukljač je bio “bijela desetka” fine tehnike, toliko cijenjen da je i kapetan Jure Jerković, nakon povratka iz vojske, preuzeo osmicu. Autor teksta sjeća se tih utakmica i oponašanja Rukljačevih slobodnjaka na livadama, a prisjeća se i suradnje s Ivicom Šurjakom. Kad bi njih dvojica stali pred živi zid, protivnici nisu znali tko će pucati – a obojica su bila vrhunski izvođači.

Danas, Rukljač i dalje prati Hajduka:

– Gledam Hajduka, naravno. Protiv Gorice je bilo dobro, Garcia postavlja dobru igru, ali mu trebaju brzi igrači. Jedino Bamba ima tu brzinu koja je potrebna za ovakav stil igre – kaže.

O uzvratu protiv Tirane dodaje:

– Proći će se to. Vraća se Livaja, on je stvarno odličan igrač i već godinama prvo ime HNL-a.

Sretan rođendan, gospon Dragec – dobro bi nam i danas došao koji vaš slobodnjak!