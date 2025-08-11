Close Menu

“Bijela desetka” Starog placa: Rukljač o rekordima, Hajduku i Livaji

Sretan rođendan, gospon Dragec – dobro bi nam i danas došao koji vaš slobodnjak!

Danas 76. rođendan slavi Drago RukljačGec. Nadimak Gec dolazi od Dragec, kako je ovaj Zagrepčanin poznat, osobito kao dio velike momčadi NK Zagreba koja još uvijek drži rekord posjećenosti maksimirskog stadiona na jednoj nogometnoj utakmici u povijesti Hrvatske.

Tog 19. srpnja 1973., u kvalifikacijskoj utakmici koja je odlučivala o ulasku u Prvu saveznu ligu, “strašna klapa” iz Ulice pjesnika – Smolek, Antolić,  Lipovac, Čopor, pogotovo Pero Miočibob i ostali – odigrala je 2:2 s Osijekom, a zatim nakon izvođenja jedanaesteraca odvela momčad iz Kranjčevićeve u najviši rang natjecanja.

Te srijede u Zagreb je stiglo 30.000 osječkih navijača; u Slavoniji su čak pušteni ljudi s posla kako bi mogli podržati svoje bijelo-plave. Prodano je 63.134 ulaznica, a prema tadašnjim izvještajima na tribinama se natiskalo i do 70.000 gledatelja.

– Bili smo strašna škvadra, sve domaći dečki, igrali smo krasan nogomet. Još držimo rekord maksimirskog stadiona i držat ćemo ga zauvijek. Sada više nema stajanja na tribinama, novi propisi to ne dopuštaju i nemoguće je da netko više tako napuni stadion – prisjetio se Dragec.

No, nije ovo priča samo o njegovim zagrebačkim danima. Facebook stranica Hajduk kroz povijest podsjetila nas je na rođendane hajdukovaca, pa tako i na sezonu koju je Rukljač proveo na Starom placu. U toj jednoj sezoni nadavao se golova iz slobodnih udaraca, a bio je i specijalist za izvođenje penala.

– Bila je to krasna sezona, imali smo odličnu momčad. Bili smo jesenski prvaci, kasnije se plasirali u Kup UEFA, a nesretno smo ispali od bečke Austrije u četvrtfinalu Kupa kupova – prisjetio se.

U toj sezoni momčad je vodio Vlatko Marković, a značajnu ulogu imao je i Stanko Poklepović. Sezona je, međutim, bila obilježena tragedijom – u prometnoj nesreći poginuo je sinčić trenera Markovića, pa je dio sezone kao pomoćnik vodio Poklepović.

Na Starom placu Rukljač je bio “bijela desetka” fine tehnike, toliko cijenjen da je i kapetan Jure Jerković, nakon povratka iz vojske, preuzeo osmicu. Autor teksta sjeća se tih utakmica i oponašanja Rukljačevih slobodnjaka na livadama, a prisjeća se i suradnje s Ivicom Šurjakom. Kad bi njih dvojica stali pred živi zid, protivnici nisu znali tko će pucati – a obojica su bila vrhunski izvođači.

Danas, Rukljač i dalje prati Hajduka:

– Gledam Hajduka, naravno. Protiv Gorice je bilo dobro, Garcia postavlja dobru igru, ali mu trebaju brzi igrači. Jedino Bamba ima tu brzinu koja je potrebna za ovakav stil igre – kaže.

O uzvratu protiv Tirane dodaje:

– Proći će se to. Vraća se Livaja, on je stvarno odličan igrač i već godinama prvo ime HNL-a.

Sretan rođendan, gospon Dragec – dobro bi nam i danas došao koji vaš slobodnjak!

