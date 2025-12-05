Bijeg nije uspio: Policija u Bilicama uhvatila 43-godišnjaka s drogom

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U srijedu, 3.prosinca u Bilicama policijski službenici su uočili mušku osobu sumnjivog ponašanja koja se, po uočavanje policijskih službenika, dala u bijeg, prilikom čega je odbacila pvc vreću.

Brzom intervencijom policijskih službenika osumnjičeni 43-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Pregledom sadržaja odbačene pvc vreće pronađene su i oduzete tri staklene posude ispunjene drogom marihuanom, jedna pvc vrećica ispunjena drogom marihuanom, ukupne neto težine 255 grama, dok je kod osumnjičenog muškarca pronađena i oduzeta vaga za precizno mjerenje, nož i manji novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 43-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.