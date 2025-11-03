Biciklist završio u bolnici s teškim ozljedama

Jučer, 2. studenog oko 8:50 sati, u Dubravi kod Šibenika dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 55-godišnji biciklist.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila na ravnom dijelu nerazvrstane ceste Dubrava-Podi. Biciklist se nije kretao uz desni rub kolnika, već više u lijevo, zbog čega je došlo do sudara s biciklom kojim je upravljao 36-godišnjak koji je u tom trenutku pretjecao.

Od siline udara i pada, 55-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede i prevezen je u Opću bolnicu Šibenik, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Protiv 55-godišnjaka bit će podnijet prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.