Biciklist pao s 3,3 metra visine na kolnik. Teško je ozlijeđen

Zagrebačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 10:50 sati na Zagrebačkoj cesti, stotinjak metara sjevernije od Tomislavove ulice.

U nesreći je sudjelovao biciklist koji je, iz zasad neutvrđenog razloga, pao preko zaštitne ograde, s visine od oko 3,3 metra, na kolnik Zagrebačke ceste.

Biciklist je teško ozlijeđen u nesreći.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, policija je pozvala svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.