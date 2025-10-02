Biciklijada na Hvaru ponovno u humanitarnom tonu: "Biciklom do stipendija – 11"

Jelsa, 4. listopada 2025. godine ponovno će biti u znaku rekreativnog duha i solidarnosti, kada će se održati 11. izdanje humanitarne biciklijade "Biciklom do stipendija". Manifestacija u organizaciji Rotary kluba Hvar okuplja brojne zaljubljenike u biciklizam, ali i sve one koji žele dati doprinos obrazovanju mladih.

Ova jedinstvena hvarska biciklijada nema natjecateljski karakter – slogan je jasan: "Važno je sudjelovati". Cilj je kroz simbolične uplate i prodaju lutrija prikupiti sredstva za stipendije učenicima i studentima s otoka Hvara u školskoj godini 2025./2026.

Program događanja

Okupljanje i registracija biciklista počinje već ujutro:

09:00 – polazak biciklista iz grada Hvara (Dolac Hvar)

09:30 – polazak iz Staroga Grada (autobusna postaja Močica)

09:30 – registracija u Jelsi (Pjaca), prodaja T-majica i lutrije

11:00 – start biciklijade s rive u Jelsi – svi biciklisti voze zajedno

Odmah nakon starta – nastup najmlađih biciklista

12:00 – cilj biciklijade ispred zgrade Općine Jelsa

Nakon dolaska slijedi prigodan program na Pjaci: zakuska za sve sudionike, natjecanje "Tko sporije", objava rezultata natječaja za stipendije, izvlačenje lutrije i dodjela glavne nagrade – bicikla.

Povratak autobusima i kamionima za Hvar i Stari Grad planiran je u 14:00 sati s parkirališta u Jelsi.

Ruta i sigurnost

Staza je duga oko 14 km i smatra se srednje teškom. Vozi se starom cestom iz Jelse prema Svirčima (bez ulaska u mjesto), zatim prema Vrbanju, gdje će kod AMK biti postaja za okrjepu. Ruta se nastavlja kroz Vrbosku i Vitarnju te završava u Jelsi.

Zbog sigurnosti, svi sudionici moraju imati tehnički ispravan bicikl i zaštitnu kacigu, koja se može kupiti i na dan događaja na mjestu registracije.

Prijave, uplate i nagrade

Prilikom registracije, djeca i učenici uplaćuju simboličnih 10 €, za što dobivaju T-majicu s logom akcije i zakusku. Lutrijski listići bit će u slobodnoj prodaji po cijeni od 5 €, a prihod ide u fond za stipendije.

Posebnu atrakciju predstavlja i disciplina "Tko sporije", u kojoj će sudjelovati po tri najbolja učenika iz svakog razreda, odabrani kroz prednatjecanja u školama. Pobjednički razredi osvajaju jednodnevni izlet u vrijednosti od 400 €.

Zajedno za obrazovanje

"Biciklom do stipendija" već više od desetljeća povezuje rekreaciju, zajedništvo i brigu za budućnost mladih. Rotary klub Hvar poziva sve građane, posjetitelje otoka i ljubitelje biciklizma da se pridruže i ove godine, jer – vožnjom bicikla možete nekome promijeniti život.