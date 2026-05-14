Javi vam se 'prijateljica' i traži uslugu: Ovako je započela prevara 47-godišnjakinje iz Šibenikaa

Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu za kazneno djelo prijevare na štetu 47-godišnjakinje.

Naime, dana 9. svibnja 47-godišnjakinja je putem mobitne aplikacije dobila poruku u kojoj se nepoznata osoba lažno predstavila kao njena prijateljica te zatražila kupnju bonova za mobitel u iznosu od 300 eura. Nakon što je izvršila kupnju bonova i iste putem fotografija proslijedila njoj nepoznatoj osobi, te nakon uspostavljanja kontakta sa prijateljicom, 47-godišnjakinja je shvatila da je prevarena.

- Upozoravamo građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac, ne kupujte bonove i sl. dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.

Također, građane ponovo podsjećamo da nikada ne dijele svoje osobne podatke, podatke o bankovnim računima, PIN-ove, lozinke za on-line bankarstvo i druge podatke koje je moguće zlouporabiti za počinjenje kažnjivih radnji.

Više informacija o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te se uspješno zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost možete pronaći na stranici Web heroj - stoji u priopćenju nadležne Policijske uprave.