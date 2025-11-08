Prepoznajete li gdje su nastale ove fotografije?

Žrnovnica, smještena u podnožju planine Mosor, pravi je dragulj prirode i mira. Njezini krajolici odišu životom – od bistrih voda istoimene rijeke, koja vijuga kroz selo i hladi kamene mlinove, do bujnih zelenih šuma i slikovitih staza koje vode do vidikovaca s kojih se pruža pogled na more i okolna brda.

Svaka fotografija otkriva novi detalj: igru svjetla kroz krošnje i tišinu koja vlada u prirodi. U Žrnovnici priroda i čovjek žive u posebnoj harmoniji – stari kameni mostovi, vrtovi i mlinovi svjedoče o prošlosti, dok netaknuti krajolik poziva na opuštanje i povratak jednostavnosti života.

Ove slike nisu samo prikaz pejzaža, nego i priča o mjestu gdje se može pronaći mir, ljepota i povezanost s prirodom. Žrnovnica nas podsjeća koliko je važno sačuvati ono što nas okružuje – jer prava ljepota leži upravo u toj iskrenoj, nenametljivoj prirodi.

Uživajte i vi u ovoj fotogaleriji.