BEZOBRAZLUK BEZ GRANICA Izbetonirali plažu pa napravili bazen: "Nemojte me u novine, već sam plaćao velike kazne"

Maleno mjesto kod ušća Neretve. S desne strane grad i luka Ploče, a s lijeve, skrovite i zaštićene u uvali s četiri otočića Blace. Mjesto je to za koje je vjerojatno malo tko čuo, odnosno nije toliko turistički razvikano, no nažalost, kao i sva druga diljem obale, boluju od akutnog divljaštva prema moru, te pohlepi za turističkim eurom više. A sve nauštrb obale koju najčešće prisvajaju vlasnici parcela u prvom redu do mora.

- Dragi junaci iz Morski HR, obzirom da jedino vi nešto pokušavate riješiti vezano uz uzurpaciju pomorskog dobra, svakako bi bilo dobro da svratite u mjesto Blace, pored ušća Neretve. Tamo što ćete vidjeti će čak i Vas šokirati, a znam da ste se svega nagledali i naslušali - počinje priču čitatelj koji se i sam šokirao viđenim, pa nastavlja:

- Tamo možete naći zidove uz more kojima se ograđuju ''privatne'' plaže, betonske blokove u obliku ogromnih saksija za cvijeće koje služe kao barikade, betonizaciju nekoliko kilometara plaže. Ovo sve možete vidjeti ispred crkve i okolo crkve. A vidi se i na google kartama.

Zatim možete naći i BAZEN, da BAZEN na samoj plaži, metar i pol od mora. To se sve lijepo vidi i na google kartama. Šaljem u prilogu. Malo dalje tip je razbio morske stijene i nasuo kamenja duž 200 metara da betonira sebi plažu. I to šaljem u prilogu.I to se vidi na google kartama (isprid ovog malog Škoja).

Ima toga još, ali neću da pišem svašta. U toj pripizdini nitko ne dolazi. Nema parkinga, a parking koji je dostupan je pod koncesijom i pod katancima je. Sve je divlje i zbrda zdola. Uglavnom ovo mjesto je bez premca što se tiče kaosa na Jadranu - poručuje čovjek koji iz razumljivih razloga moli za anonimnost.

Tragom ove priče, nazvali su vlasnike objekta ispred kojeg je niknula izbetonirana i popločana riva i sunčalište, a onda odmah potom i bazen. Na satelitskim snimkama iz 2022. i početka 2023. godine od bazena se vidi tek njegova betonska obloga, a do ljeta je bio spreman za turiste.

Radi se o apartmanu Ema, koji se nalazi u ulici Ponta Planika. Na Bookingu se oglašava kao apartman s privatnom plažom.

Možete li nam reći kako ste i jeste li dobili dozvolu za gradnju bazena i rive ispred kuće?

- Pa... aaa... a zašto me to pitate?

Zato jer me zanima, pošto imate bazen ispred kuće, sunčalište i brodicu privezanu uz mul.

- Da, da... Imam, imam da...

Imate dozvolu? Tko vam je dao dozvolu?

- Ne razumijem... aa... Vi me zovete, odakle, iz Zagreba?

