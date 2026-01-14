Bez vozačke pod utjecajem droge pokušao bježati automobilom, uhićen je

U utorak, 13. siječnja 2026.godine oko 13,50 sati u mjestu Dicmo-Sičane policijski službenici Policijske postaje Sinj svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su vozaču osobnog vozila naredbu da zaustavi vozilo. Vozač se odbio zaustaviti, nastavio je vožnju, ali je tijekom pokušaja bijega, vozilom upao u blato nakon čega se vozilo zaustavilo.

Vozilom je upravljao mlađi muškarac koji nije imao niti jedan dokument na temelju kojeg bi se mogao potvrditi njegov identitet radi čega je doveden u policijsku postaju. Utvrđeno je da se radi o 20-godišnjaku za kojeg je utvrđeno da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu (marihuana) nakon čega je odbio obaviti liječnički pregled kojim bi se navedene sumnje potvrdile.

Uhićen je i odveden na nadležni općinski prekršajni sud jer je ostvario obilježja pet prekršaja. Sudu je predloženo da se okrivljeniku odredi zadržavanje zbog bojazni da će ponoviti istovrsni prekršaj i kao takav izazvati prometnu nesreću s teškim posljedicama.

Sudu je također predloženo i da se okrivljenika proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju 30 dana i novčanom kaznom u iznosu od 600,00 eura.

Sud ga je pustio na slobodu uz određivanje novčane kazne.