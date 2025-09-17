Bez vode danas dio Splita

Vodovod i kanalizacija obavijestili su korisnike u Marasovićevoj ulici u Splitu da će danas od 8 do 15 sati biti privremeno obustavljena opskrba vodom zbog radova na mreži.
"Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže.
Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja", poručuju iz ViK-a.
Moja reakcija na članak je...
1
1
0
0
0
0
1