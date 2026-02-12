Bez struje u dijelu omiškog područja: Poznat termin radova

Na području koje pokriva Pogon Omiš doći će do privremenog prekida opskrbe električnom energijom u četvrtak, 13. veljače 2026., zbog planiranih radova na dalekovodu.
Prekid je predviđen u vremenu od 10:45 do 12:30, a odnosi se na naselja Zvečanje, Mindoljevići i Ostvicu.
Kako navode iz Elektrodalmacije Split, kratkotrajni zastoji mogući su i prilikom početka te završetka radova, pa se građanima savjetuje da na vrijeme poduzmu potrebne mjere i prilagode svoje aktivnosti.
Radovi su dio redovitog održavanja elektroenergetske mreže s ciljem osiguravanja stabilnije i sigurnije opskrbe električnom energijom.
