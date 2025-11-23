Close Menu

BEZ STRUJE Stižu kiša i jaka južina, brojne splitske adrese ostat će bez električne energije sljedeća dva dana

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostati bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PONEDJELJAK, 24.11.

Mjesto: KAMEN
Ulica: PUT BUNARA 12F
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: VELEBITSKA 8
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: KUPREŠKA 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: PODSTRANA
Ulica: RADIČEVA 27
Očekivano trajanje:
12:00 - 13:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: PUT SMOKOVIKA 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: DRNIŠKA 22
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: DOMOVINSKOG RATA 7
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

UTORAK, 25.11.

Mjesto: SPLIT
Ulica: TAVELIČEVA 46
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: PUT SMOKOVIKA 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT
Ulica: TAVELIČEVA 50
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

