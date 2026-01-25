BEZ STRUJE Početak tjedna donosi prekid električne energije dijelovima Splita, Kaštela, Podstrane i Zagore

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 26.1.
Mjesto: Split
Ulica: Hercegovačka 120, 122 Velebitska 22 Gajeva 11, 11A, 13 Biogradska 7
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Put Krtina i dio Ceste pape Ivana Pavla II 70-84
Očekivano trajanje:
11:00 - 12:00
Mjesto: Podstrana
Ulica: DON PETRA CARA 21-79,12-70
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Kaštel Novi
Ulica: Marina Studina od 14-101 Biskupa Pavla Žanića 1-7 Cesta pape Ivana Pavla II 291-293
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Dr. Ante Alfirevića, Trg Ive Đurđevića, dio Ul. kneza Trpimira i dio Ceste dr. Franje tuđmana
Očekivano trajanje:
09:15 - 10:15
UTORAK, 27.1.
Mjesto: Split
Ulica: Mihanovićeva 27 Dinka Šimunovića 2A Biogradska 9 Jadranska 11 Put Žnjana 38
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Novi
Ulica: Put sv. Jurja 2-17; Fra Antuna Pisturića 1-17
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Postinje Donje
Ulica: Put Postinja 1-166 Zekani-Penovići 1-45 Put Griže 1-7
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Lećevica
Ulica: Vučevica, Trolokve, Radošić, Kapetanovići i Uble
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00