BEZ STRUJE Početak tjedna dijelove Splita, Solina, trogirskog i vrgoračkog područja ostavlja bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 2.2.
Mjesto: Split
Ulica: VRH VISOKE 76, MIROSLAVA KRLRŽR 43, 45, 47,48 I 51
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: STRMI PUT 11, 13 - 20, 22, 24, 26 PUT BORIKA 11, 15, 17, 19, 21 - 18, 20, 22
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Solin
Ulica: PUT MAJDANA 28G - 30K SV. JURE 1 -7, 2 - 10
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Seget Donji
Ulica: Kneza Domagoja, Rimski Put, Gospe od Sniga, SV. Danijela
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Stinjevac
Ulica: Dio ulica u mjestu Stinjevac
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
UTORAK, 3.2.
Mjesto: Split
Ulica: Put Plokita 42-54, 51-57, 77-83 Velebitska 27, 43-51 Varaždinska 2-12, 5-2 Dinarska 1, 2, 3, 5
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: VRAZOVA 12, MOSEĆKA 111, VELEBITSKA 55, 57, 59
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Korešnica
Ulica: Mosorska 1, 2, 4, 6, 8 Ante Starčevića 1 - 35
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00