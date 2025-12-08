BEZ STRUJE Ne ostanite praznih baterija: Dva kompletna otoka, dijelovi Splita, Kaštela, trogirskog područja i Runović bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

UTORAK, 9.12.

Mjesto: Split

Ulica: Grabova 1 - 43 i 2 - 32

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: Potrošaci oko tvornice Sv.Juraj,istocno prema željezari cesta Dr.F.Tudmana

Ocekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac

Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac

Ocekivano trajanje:

08:00 - 16:00

Mjesto: Vinišće

Ulica: Dubrave, Milasi, Bašini, Dolac, Mladinov Dolac, Greben

Ocekivano trajanje:

13:00 - 15:00

Mjesto: Seget Vranjica

Ulica: dio ulice Put Carijica, Put Kružina, dio ulice Kralja Tomislava

Očekivano trajanje:

11:30 - 12:30

Mjesto: Trogir

Ulica: , Pazar Trogir, Konzum, Mesnica Tangar, Škokic, Frizerski Salon Dinko i Luce, Pekara Divino, Ribarnica, caffe bar Time,caffe bar Sting, OTP Banka, ducani Sunko i Petica, Kolodvor Trogir, K. A. Stepinca od križanja s malog mosta do velikog parkinga T1

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

SRIJEDA, 10.12.

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: Potrošači oko tvornice Sv.Juraj, istočno prema željezari cesta Dr. F. Tudmana

Ocekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Otoci Vis i Biševo

Ulica: Otoci Vis i Biševo

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Radovi: planirani