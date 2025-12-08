BEZ STRUJE Ne ostanite praznih baterija: Dva kompletna otoka, dijelovi Splita, Kaštela, trogirskog područja i Runović bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
UTORAK, 9.12.
Mjesto: Split
Ulica: Grabova 1 - 43 i 2 - 32
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Potrošaci oko tvornice Sv.Juraj,istocno prema željezari cesta Dr.F.Tudmana
Ocekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ocekivano trajanje:
08:00 - 16:00
Mjesto: Vinišće
Ulica: Dubrave, Milasi, Bašini, Dolac, Mladinov Dolac, Greben
Ocekivano trajanje:
13:00 - 15:00
Mjesto: Seget Vranjica
Ulica: dio ulice Put Carijica, Put Kružina, dio ulice Kralja Tomislava
Očekivano trajanje:
11:30 - 12:30
Mjesto: Trogir
Ulica: , Pazar Trogir, Konzum, Mesnica Tangar, Škokic, Frizerski Salon Dinko i Luce, Pekara Divino, Ribarnica, caffe bar Time,caffe bar Sting, OTP Banka, ducani Sunko i Petica, Kolodvor Trogir, K. A. Stepinca od križanja s malog mosta do velikog parkinga T1
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
SRIJEDA, 10.12.
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Potrošači oko tvornice Sv.Juraj, istočno prema željezari cesta Dr. F. Tudmana
Ocekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Otoci Vis i Biševo
Ulica: Otoci Vis i Biševo
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Radovi: planirani