BEZ STRUJE Bačvice u mraku, HEP prekida pozive: "40 puta sam zvala, ništa! Pop**dit ću, ne mogu upaliti grijanje za bebu!"

Jutros od 7:30 sati dio Bačvica ostao je bez električne energije, i to bez ikakve prethodne najave iz HEP-a. Prekid opskrbe strujom zato se vodi kao izvanredan događaj, a stanovnici najpoznatijeg splitskog kvarta od ranog jutra pokušavaju doći do informacija – bez uspjeha.

„Molim vas pomoć. Nestala nam je struja u Svetog Petra starog u Splitu i nitko se ne javlja. Sramota, bijesna sam“, požalila nam se jedna Splićanka tijekom jutra.

Kao i u svim ranijim slučajevima, pokušali smo kontaktirati službeni broj HEP-a kako bismo saznali o kakvom je kvaru riječ i kada bi struja mogla biti vraćena. Nakon dvadesetak pokušaja poziv je napokon uspostavljen, no čim smo se predstavili kao novinari, dežurni operater je – bez ikakvog objašnjenja – spustio slušalicu. U sljedećem pokušaju, nakon javljanja, bez riječi nas je stavio na čekanje.

Riječ je o fiksnom broju 021 461 222, na kojem bi građani trebali moći dobiti informacije o kvarovima. Pozivamo čitatelje da se i sami uvjere u dostupnost dežurnih službi.

Stanovnici Bačvica cijelo jutro javljaju da su bez struje već satima.

„Pokušala sam jedno 40 puta nazvat HEP s par različitih brojeva. Nakon čekanja samo prekine. Ne mogu upaliti grijanje za bebu, ni skuhati joj hranu, ni ugrijati vodu za bočicu… popi**it ću. Ako znate zašto nema struje, bilo bi top“, piše nam čitateljica.

O kvaru zasad nema službenih informacija, a čitatelji javljaju da struje nema „ni policiji“, koja se, kako navode, služi agregatom.

HEP do trenutka objave nije dao objašnjenje o uzroku ni procjenu kada bi kvar mogao biti otklonjen.