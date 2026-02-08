Bez imalo šećera: Napravite kremasti 'cheesecake' od samo tri sastojka

Jeste li ikada pomislili da možete napraviti savršeno kremasti cheesecake bez šećera, brašna ili nepotrebnih dodataka? Ako kod kuće imate zrele banane, grčki jogurt i jaja, već ste na pola puta do zdravog, ukusnog deserta! Ovaj recept dokaz je da uz samo nekoliko sastojaka možete pripremiti slasticu koja ne samo da izgleda odlično, već je i bogata okusom, prenosi Večernji list.

Idealan je za sve koji žele izbjeći rafinirani šećer i traže brzu, zdravu alternativu klasičnim kolačima. Banane prirodno zaslađuju, grčki jogurt osigurava kremastu teksturu, a jaja daju čvrstoću i strukturu. Zaboravite na komplicirane recepte – ovo je jednostavno, brzo i učinkovito!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sastojci:

2 zrele banane

2 velika jaja

1 šalica grčkog jogurta

Priprema: Banane ogulite i stavite u blender. Dodajte jaja i grčki jogurt te miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Pećnicu zagrijte na 180 °C. Manji kalup za pečenje lagano namažite uljem i u njega izlijte pripremljenu smjesu. Stavite u pećnicu i pecite 35-40 minuta, dok kolač ne postane čvrst i lagano zlatnosmeđ na vrhu. Nakon pečenja ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga premjestite u hladnjak na najmanje četiri sata. Poslužite hladno, po želji ukrašeno svježim voćem, orašastim plodovima ili prstohvatom cimeta.

Ova osnovna verzija kolača već je odlična, ali možete je prilagoditi vlastitom ukusu:

Za slađu varijantu – dodajte žlicu meda ili javorovog sirupa.

Za čokoladni twist – umiješajte žlicu kakaa.

Za osvježavajući okus – poslužite uz svježe jagode, borovnice ili maline.

Za dodatnu aromu – dodajte prstohvat cimeta ili malo ekstrakta vanilije.