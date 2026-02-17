Bez ijedne ponude: Jadrolinija nije uspjela prodati katamarane “Dubravka” i “Olea”

Da li je u pitanju cijena ili relativno kratki rok u kojem su se oglasili na prodaju, ali za rashodovane Jadrolinijine katamarane “Dubravka” i “Olea” interesa nema. Prije osam dana oglašena je njihova prodaja na javnom nadmetanju, no do današnjeg isteka roka nije zaprimljena niti jedna ponuda, izvijestili su iz Jadrolinije, pa je izvjesno očekivati da će se natječaj ponoviti, piše Novi list.

Trideset i pet godina stari katamaran “Dubravka” prodavao se po početnoj cijeni od 600.000 eura, a manji i još stariji katamaran “Olea” za 60.000 eura, bez PDV-a.

Kako su pojasnili iz Jadrolinije, isključenje ovih katamarana iz bijele flote motivirano je njihovom dotrajalošću i racionalizacijom troškova njihovog održavanja i remonta. Rashodovanje dotrajalih katamarana, pak, s druge je strane omogućila nabavka tri nova katamarana koji popunili Jadrolinijinu brzobrodsku flotu prošle godine. Riječ je o katamaranima “Ružica” i “Cvijeta”, izgrađenima 2023. godine, a u floti Jadrolinije plove od lanjskog ožujka dok se novogradnja “Mila” priključila nekoliko mjeseci kasnije, u srpnju.