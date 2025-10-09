Betina: Na zaštićenom obalnom području bez dozvole podigao kuću i terase

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije su proveli kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela protupravne gradnje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u razdoblju od 2020. do 2025. godine na širem području Betine, u svojstvu vlasnika zemljišta, na području koje je zaštićeno obalno područje mora i kao takvo pripada području od posebnog interesa za RH, bez pravomoćne građevinske dozvole izgradio stambeni objekt drvene konstrukcije položen na kameno- betonskom postolju, ispred kojeg je izgradio dvije natkrivene terase na krovu kojih je postavio solarne ploče te objekt limene konstrukcije nepoznate namjene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv osumnjičenog 60-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.