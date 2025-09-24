Besplatno je otišao iz Hajduka. U novom klubu već zabio dva gola

Yassine Benrahou, donedavni ofenzivac Hajduka, zabio je drugi gol u drugom nastupu za turskog drugoligaša Manisu FK. Manisa je na gostovanju pobijedila Bandirmarspor s visokih 4:1 u okviru sedmog kola i tako napredovala na 12. mjesto prvenstvene ljestvice.

Marokanac je u 41. minuti promašio realizirati kazneni udarac, no nakon obrane golmana Akina Alkana, odbila mu se lopta te je ispravio svoju pogrešku i zabio za 2:0. Bio je to njegov drugi gol za novi klub jer je u debiju zabio iz penala u porazu od 4:3 kod kuće protiv Erokspora.

Besplatno je otišao iz kluba

Hajduk i Benrahou dogovorili su sporazumni raskid ugovora početkom rujna, nakon čega je 26-godišnji veznjak potpisao ugovor s turskim drugoligašem Manisom. S Manisom je vezan ugovorom do ljeta 2027. godine

Yassine je na Poljud stigao u siječnju 2023. godine iz francuskog Nimesa te je od tada za Hajduk odigrao 66 službenih utakmica u kojima je zabio 14 golova te upisao 15 asistencija. Drugi dio prošle sezone Benrahou je proveo na posudbi u francuskom Caenu, a na povratku se priključio pripremama Hajdukove momčadi.

Na početku ove sezone odigrao je ukupno četiri utakmice u kojima je postigao dva gola uz jednu asistenciju, a onda su se Hajduk i on razišli, prenosi Index.