Besplatni udžbenici za srednjoškolce: Izvrsna mjera pomoći roditeljima ili 200 eura po učeniku bačenih u vjetar?

Nema tome puno, desetak dana, dva tjedna najviše, kako su se gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban pohvalili novom mjerom za olakšati (financijski) život roditeljima srednjoškolaca. Određeno je naime sufinanciranje nabavke udžbenika svim splitskim srednjoškolcima, bez obzira stanuju li u Splitu ili drugdje na području županije ili čak u ostalim županijama: 200 eura stiže na tekuće račune skrbnika ili roditelja srednjoškolaca!

Dakle svi splitski srednjoškolci, a župan Boban je napomenuo kako će i svi srednjoškolci, odnosno njihovi roditelji, na području Splitsko-dalmatinske županije (u vim srednjom školama u županiji) dobiti istu ‘cifru’ direktnom uplatom. A to znači 17,500 tisuća srednjoškolaca u Splitu plus u ostatku SDŽ, za to je u gradskom proračunu predviđeno milijun i pol eura (rebalansom proračuna na sjednici Gradskog vijeća kada se uveo pojam ‘rotirajuće’ većine), a u županijskoj kasi još dva i pol milijuna, ukupno četiri milijuna eura.

"Ovo je hvalevrijedna inicijativa"

Reklo bi se na prvu, tko bi imao što protiv ovakve politike za dobrobit mladih obitelji, da se financiraju udžbenici, da se financira znanje i olakšava roditeljima školovanje djece? Nije ipak sve tako bajno, ovog ponedjeljka održan je i sastanak nadležnih službi s ravnateljima srednjih škola gdje su se mogli čuti i poneki disonantni tonovi.

- Ovo je hvalevrijedna inicijativa i mjera za olakšati roditeljima financiranje udžbenika. Bilo bi lijepo i da postane tradicija, da se nastavi idućih godina. Istina je da se dogodine tiskaju novi udžbenici, da će ovi možda postati višak, ali knjiga je knjiga. Postupak obrade materijala je uvijek isti. - prenijela nam je dojmove nakon sastanka ljubazna ravnateljica Industrijske škole Ivana Vojnović, koja je također svjesna da je mjera tek donesena i da će se neke formalnosti rješavati kako do njih dođe.

Jednog ravnatelja strukovne škole je recimo zanimala činjenica da njegovi učenici iz udžbenika rade nastavni predmet Hrvatski jezik i nastavni predmet Matematika, ostalo su uglavnom strukovni predmeti koji se uče iz skripti. A ta dva udžbenika maksimalno vrijede 40-ak eura, dok će i dalje svi roditelji dobiti 200 eura, začudio se ravnatelj.

I to je, uz još poneku proceduralnu primjedbu, najznačajniji dio ove mjere oko kojeg se lome koplja. Jer očigledno je, neki roditelji će i zaraditi na cijelom projektu sufinanciranja udžbenika. Dobit će 200 eura na račun, a knjige mogu nabaviti i u antikvarijatu, osim onih ‘glanc’ novih u knjižarama, i tako dodatno uštedjeti. Također će znatno povoljnije proći roditelji učenika strukovnih škola gdje strukovni predmeti mahom niti nemaju udžbenike nego se uče iz skripti, dok će roditelji učenika iz pet splitskih gimnazija imati trošak možda i veći od tih 200 eura. Iako mjera nije donesena kao socijalna kategorija, na neki način se ipak i o tome moralo voditi računa, a nije jer su se oduljili izbori i procedura formiranja vlasti pa više nije bilo vremena...

Jedini uvjet je potpisivanje privole, dakle da moraju na kraju godine vratiti udžbenike u dobrom stanju. Dio problema je i činjenica da od iduće godine idu u kurikulum potpuno novi udžbenici (to je standardna praksa, svako pet godina se izdaju potpuno novi udžbenici koji, jasno, nisu potpuno novi i materijom, sadržajem u njima) pa će novi, nabavljeni ove godine, iduće školske godine praktički postati višak. Nema ni popisa udžbenika za koje vrijedi povrat, a od ove godine kreće i projekt modularne nastave u strukovnim školama pa su i oko toga nepoznanice.

"Nabavit će udžbenike koji su službeno odobreni u katalogu udžbenika"

Postavlja se pitanje i gdje će srednje škole ‘skladištiti’ udžbenike jer nisu u fundusima knjižnica, a mora se voditi računa i o državnoj maturi zbog koje učionice moraju biti kompletno ispražnjene od bilo kakvog sadržaja…

Iako je dakle svako (su)financiranje udžbenika, školovanja djece u principu dobrodošlo, neki od naših sugovornika zaključuju – jer su predstavnici vlasti na sve primjedbe odgovarali kako će se ‘stvari u hodu rješavati’ i kako ‘ima novaca’ – da je riječ o populističkoj mjeri, o ‘bacanju naših, zajedničkih novaca’ na mjeru koja nije do kraja analizirana. Barem je tako ove školske godine.

- Udžbenici koji će se u idućoj školskoj godini mijenjati i neće se nalaziti na popisu udžbenika, službeno odobrenom od Ministarstva, idu u otpis i škola će iduće godine izvršiti dokup novih.

Temelj za isplatu potpore roditeljima za kupnju udžbenika i ostalih nastavnih materijala bit će potpisana izjava koju će dobiti u školi i kojom se obvezuju udžbenike, koji su u uporabi u toj školi u razredu koji pohađa učenik, vratiti u školu na kraju nastavne godine. Napominjem kako udžbenik može biti kupljen u knjižarama, antikvarijatima i/ili naslijeđen/zamijenjen od starijih kolega. - ponudio je objašnjenja na naša pitanja Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije.

Na neka od tehničkih problema Đonlić odgovara:

- Škole će, na kraju školske godine 2025./2026., putem školskih knjižnica zadužiti udžbenike te izvršiti otpis neupotrebljivih udžbenika kao i onih koji su se mijenjali a nakon toga sastavit će se popis za dokup potrebnih udžbenika te će se isti dokupiti. Sve škole, uključujući strukovne, nabavit će udžbenike koji su službeno odobreni u katalogu udžbenika. Strukovne škole koje za pojedine predmete nemaju napravljen udžbenik nego se koriste skripte iste će i dalje nastaviti koristiti, ako nastavnici pojedinih predmeta tako budu zahtijevali.