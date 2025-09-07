Besplatni udžbenici, prijevoz i nova škola – Općina Podstrana ulaže u obrazovanje

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić oglasio se na svojoj Facebook stranici povodom početka nove školske godine. U svojoj objavi zaželio je dobrodošlicu učenicima koji po prvi put sjedaju u školske klupe, zahvalio se roditeljima na podršci i strpljenju te najavio početak izgradnje nove škole.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Dragi učenici, poštovani roditelji i nastavnici,

Sutra otvaramo vrata jednog novog poglavlja punog prilika, znanja i iskustava. Svaka školska godina nosi sa sobom svoje izazove, ali i brojne trenutke koje ćemo zajedno pamtiti i slaviti. S početkom nove školske godine otvaramo jedno sasvim novo poglavlje u kojem svatko od nas ima svoju važnu ulogu. To je vrijeme novih odluka, novih ciljeva i prilika da svi zajedno rastemo, učimo i stvaramo priče kojih ćemo se s osmijehom sjećati.

Posebno srdačnu dobrodošlicu želim našim prvašićima koji prvi put sjedaju u školske klupe – neka vaši prvi školski dani budu ispunjeni veseljem i ponosom. Pred vama je put na kojem ćete svakoga dana otkrivati nešto novo – o svijetu, drugima i sebi. Neka vam znatiželja bude vodič, neka vam hrabrost pomogne da prevladate sve prepreke, a prijateljstva prate i griju u svim izazovima. Pred vama su dani puni pitanja, novih znanja i otkrića.

Na tom putu sjetite se – svaki vaš trud vrijedi, a svaki mali korak vodi vas bliže cilju.

Dragi učenici, vi ste naša inspiracija. Vaši osmijesi, ideje, vaša hrabrost i znatiželja razlog su što naša škola živi. Neka vam škola bude mjesto sigurnosti, prijateljstva i inspiracije, gdje se svaka ideja cijeni, a svaki trud nagrađuje. Neka vas znatiželja vodi, neka vam znanje bude kompas, a ustrajnost vjetar u leđa. Ne bojte se pogrešaka – one su kamenčići koji vas uče kako korak po korak postajati snažniji i mudriji. I zapamtite – nije važno uvijek znati sve odgovore, važno je imati hrabrosti pitati i učiti.

Učite, pitajte, maštajte i vjerujte – jer upravo vi pišete budućnost.

Poštovani roditelji hvala vam na podršci i strpljenju – vi ste naši najvažniji saveznici. Vi ste naš oslonac i partneri u stvaranju okruženja u kojem svako dijete može pronaći svoje mjesto i razviti svoje talente. Vaša uloga u ovom zajedničkom putovanju je neprocjenjiva. Vaša podrška, vjera i ljubav njihova su sigurnost, a naše zajedništvo snaga koja vodi prema cilju. Vi ste prvi učitelji, a mi nastavljamo graditi na vrijednostima koje usađujete. U vašoj podršci i ljubavi krije se temelj svake uspješne priče. Hvala vam što vjerujete u nas i dijelite s nama odgovornost i radost odgoja.

Zajedno gradimo okruženje u kojem djeca rastu sigurna, voljena i podržana.

Poštovani nastavnici želim vam mnogo inspiracije i energije, jer upravo vi svakodnevno gradite mostove prema budućnosti.

Vi ste oni koji svojim znanjem, entuzijazmom i predanošću oblikujete budućnost i pokazujete učenicima da obrazovanje nije samo učenje činjenica, već otkrivanje svijeta i sebe. Vi ste snaga koja pokreće i oblikuje generacije - svaka vaša riječ, svaki savjet i svaka podrška ostavlja trag – ne samo u učionicama, već i u srcima učenika. Vi ste oni koji svojim primjerom pokazuju da obrazovanje nije samo stjecanje znanja, već i putovanje u kojem učimo kako biti ljudi. Svojim radom stvarate mostove između djetinjstva i odraslog svijeta, između pitanja i odgovora, između želja i mogućnosti. Hvala vam na predanosti i ljubavi prema pozivu, vi ste oni koji pokazuju da učiteljstvo nije samo posao, već poziv srca. Svakim svojim korakom dajete djeci krila i usmjeravate ih da sigurno kroče prema budućnosti. U vama učenici pronalaze podršku, uzor i motivaciju.

Hvala vam što uvijek dajete više od znanja – dajete dio sebe.

Dragi svi, neka vam ova školska godina bude ispunjena toplinom, razumijevanjem i zajedništvom, godina u kojoj ćemo zajedno slaviti uspjehe, u kojoj ćemo osmijehom prevladavati izazove i u kojoj ćemo stvoriti sigurno, poticajno i radosno okruženje za svako dijete. Neka učionice odzvanjaju smijehom, a škola bude mjesto gdje je svako dijete voljeno, prihvaćeno i potaknuto da raste.

Krenimo hrabro u novu školsku godinu, s vjerom da svaki trud donosi plod, a svaki san ima pravo postati stvarnost, kao i da znanje mijenja svijet, a ljubav i podrška čine ga boljim mjestom. Zajedno gradimo budućnost koja je svijetla i obećavajuća.

Općina Podstrana nastaviti će ulagati u kvalitetnije uvjete obrazovanja, sigurnost i razvoj školskih ustanova, jer ulaganje u djecu znači ulaganje u budućnost naše zajednice - oni su naša najveća vrijednost i temelj budućnosti.

Zaista sam ponosan na činjenicu da smo napravili korak naprijed u budućnosti naše djece, te da će Podstrana konačno nakon više od dvadeset godina dobiti novu osnovnu školu. Uskoro ćemo objaviti početak radova na izgradnji nove osnovne škole koja će osigurati moderno, sigurno i inspirativno okruženje za naše najmlađe. Zahvaljujem se svima koji su doprinijeli realizaciji ovog važnog projekta i veselim se danu kada će nova škola otvoriti svoja vrata našim učenicima.

I ove godine, uz besplatne udžbenike koje osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Općina Podstrana je osigurala i kupnju dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, radne kutije i sl.) svim osnovnoškolcima, čija vrijednost iznosi oko 110.000,00 eura s PDV-om. Osim udžbenika i radnih materijala Općina Podstrana osigurala je i pravo na besplatan javni prijevoz osnovnoškolcima koji pohađaju izvannastavne aktivnosti.

Za naše srednjoškolce Splitsko-dalmatinska županija osigurala je sufinanciranje kupnje udžbenika iznosom od 200,00 eura po učeniku, a Općina Podstrana svim srednjoškolcima s područja Podstrane osigurala je besplatan javni prijevoz.

Na ovaj način želimo svima olakšati dostupnost obrazovanja te roditelje naših učenika rasteretitit troškova, a takvu ćemo praksu nastaviti i dalje jer nema boljeg ulaganja od ulaganja u znanje i budućnost naše djece.

Povodom početka nove školske godine još jednom svim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja naše općine, njihovim učiteljima i profesorima, roditeljima, ravnateljima i ostalim zaposlenicima, želim uspješnu još jednu školsku godinu.