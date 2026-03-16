Besplatne uskrsne radionice u Sinju: Naučite izradu krtola od šiblja i tradicijsko lončarstvo iz Potravlja

Ususret Uskrsu TZ grada Sinja poziva na prigodne radionice tradicijskih umijeća izrade košara/krtola od šiblja i lončarstva ručnog kola iz Potravlja.

"Pridružite nam u otkrivanju autentične dalmatinske tradicije, u hotelu Alkar na adresi Vrlička ul.50., u petak 20. ožujka u izradi tradicionalnih krtola (košara) od šiblja uz članice KUD Krenica - Gala i vodstvo majstorica Ljilje Vojković i Ivanke Munivrana, naučit ćete kako se od sirovih prirodnih materijala kreiraju funkcionalni, a istovremeno prigodni umjetnički oblikovan predmet, i subotu 21. ožujka, s početkom u 15 sati na radionici posvećenoj tradicijskom lončarstvu ručnog kola iz Potravlja, nematerijalnom kulturnom dobru Republike Hrvatske, koje vodi vas u srž dalmatinske rukotvorine.

Iskusni znalac svog umijeća, Ivan Knezović, jedan od posljednjih majstora lončarstva ručnoga kola, uvest će vas u tajne ove plemenite vještine. Svi sudionici imati će prigodu saznati više o tehnikama ovih znanja te kako su ti predmeti bili sastavni i neizostavni dio svakodnevnog života, a sebi izraditi jedinstvenu funkcionalnu rukotvorinu za uskrsne blagdane", pozivaju iz TZ-a.

Ne propustite priliku ovim radionicama postati dio priče koju oblikuju običaji i tradicija. Rezervirajte svoje mjesto i prepustite se umijeću koje će vas povezati s iznimnim vještinama naslijeđenim od prošlih generacija koje žive kroz rukotvorine, umijeća i ljude.

Radionice se održavaju uz podršku Grada Sinja i Turističke zajednice Splitsko - dalmatinske županije.

Radionice su besplatne, uz obveznu prijavu sudionika starijih od 12 godina.

Prijave možete izvršiti na adresu e pošte: info@visitsinj.hr uz navođenje imena i prezimena, broj osoba, radionicu na koju se prijavljujete.