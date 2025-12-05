Besplatne STEM radionice za učenike u Splitu i Sinju: počinju prijave za 10. i 11. ciklus programa FAUST

Roditelji i učenici, odlične vijesti stižu iz projekta FAUST – FPV Akademija u Splitu! Otvorene su prijave za dva nova ciklusa besplatnih STEM radionica koje će se održavati tijekom zimskih praznika u Sinju i Splitu. Radionice su namijenjene učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, a cilj im je djeci približiti svijet robotike, dronova, programiranja i znanosti kroz praktičan i kreativan rad.

Projektne aktivnosti potpuno su besplatne, a financirane su sredstvima Europske unije i proračuna Vlade Republike Hrvatske.

Što djecu očekuje?

Kroz ukupno 20 školskih sati, polaznici će proći pet tematskih cjelina: uvod u robotiku, osnove programiranja, izrada aplikacija te upravljanje i primjena dronova. Naglasak je na učenju kroz rad, pokuse i praktične zadatke, uz korištenje moderne opreme.

Radionice provode stručnjaci iz Udruge Mladi robotičari Split.

10. ciklus – Sinj

27. prosinca 2025. – 9. siječnja 2026.

OŠ Fra Pavla Vučkovića, Alkarsko trkalište b.b., Sinj

maksimalno 20 polaznika

11. ciklus – Split

29. prosinca 2025. – 9. siječnja 2026.

RZC Adriatic, Ruđera Boškovića 20, Split

maksimalno 30 polaznika

Javni poziv otvoren do 17. prosinca

Poziv je otvoren do 17. prosinca 2025. u 12:00 sati za oba ciklusa.

U slučaju većeg broja prijava, selekcija se vrši prema redoslijedu pristiglih prijava – bilježi se točan trenutak predaje obrasca.

Kako se prijaviti?

Prijave se zaprimaju isključivo putem Google obrasca na poveznici.

FAUST.FPV.DAYS – javne manifestacije u prosincu

Osim radionica, projekt FAUST u prosincu organizira i dva javna događanja u Splitu:

FAUST.FPV.DAY #7 – 13. prosinca, plato ispred RZC Adriatic, 11:30 – 14:00

FAUST.FPV.DAY #8 – 19. prosinca, plato ispred RZC Adriatic, 11:30 – 14:00

Na tim događanjima građani će moći vidjeti demonstracije dronova, FPV utrke i druge atraktivne sadržaje.

Za više informacija o projektu i aktivnostima posjetite službenu stranicu.