Besplatne STEM radionice i javne manifestacije za djecu i mlade u Splitu i okolici u sklopu projekta SVJETIONIK

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027.

Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno. Pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica, koje će se održati u veljači:

Dvije STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Lučac, Omiška 27, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 4. veljače 2026. u 13:10-13:55 i 14:00-14:45

Prijavni obrazac: https://forms.gle/qaywQyLdicaF6QAw5

Dvije STEM radionice za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 6. veljače 2026. u 12:20:13:05 i 13:10-13:55

Prijavni obrazac: https://forms.gle/1dnC9LVPASoqW1WL8

Četiri STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica

Vrijeme održavanja radionica: 9. veljače 2026. u 09:40-10:25, 10:45-11:30, 11:35-12:20 i 12:25:13:10.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/8SfwH7pSZmXkMxWF9

Četiri STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Lučac, Omiška 27, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 10. veljače 2026. u 08:50-09:35, 09:40-10:25, 10:45-11:30 i 11:35-12:20.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/xbVKbjKABKFs1EQn9

Dvije STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Žrnovnica, Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica

Vrijeme održavanja radionica: 12. veljače 2026. u 10:45-11:30 i 11:35-12:20.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/dNXWhjSj7JqbyEro9

Dvije STEM radionice za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 13. veljače 2026. u 12:20-13:05 i 13:10-13:55

Prijavni obrazac: https://forms.gle/QWndNCHtRKHRFhnXA

Četiri STEM radionice za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1, 21000, Split

Vrijeme održavanja radionica: 16. veljače 2026. u 12:20:13:05, 13:10-13:55, 14:00-14:45 i 14:50-15:35.

Prijavni obrazac: https://forms.gle/xTi5Z11McvHMw5PH7

Dvije STEM radionice za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionica: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 19. veljače 2026. u 18:20-19:05 i 19:10-19:55

Prijavni obrazac: https://forms.gle/fFy6t4SK86qGzDgm7

Dvije STEM radionice za vrtićki uzrast

Mjesto održavanja radionica: Kantun kulture, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 21220, Trogir

Vrijeme održavanja radionica: 11. veljače 2026. u 09:30-10:30 i 10:30-11:30

Prijavni obrazac: https://forms.gle/2b3CwCtoTaGwq7FZ6

Napomena: Broj mjesta na svim radionicama je ograničen! Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja. Potvrdu će pokazati na ulazu u školu, nakon čega će biti upućeni u prostoriju u kojoj se radionica održava.

Uz radionice, u veljači će se održati i četiri javne manifestacije. STEM izložba, na kojoj će se postaviti štandovi s različitim STEM temama, gdje će djeca i učenici moći saznati više o temama koje ih zanimaju, kao i sudjelovati u jednostavnim interaktivnim eksperimentima održat će se u četvrtak, 26. veljače 2026. od 12:00 do 14:00 u Splitu, na platou ispred OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1. Uz izložbu, u veljači će se održati i dva znanstvena sajma. Sva zainteresirana djeca i učenici pozvani su da sudjeluju i na sajmovima izlože svoje znanstvene projekte, a stručni ocjenjivački tim, sastavljen od edukatora i stručnjaka iz STEM područja dodijeliti će nagrade najboljim projektima. Prvi sajam održat će se u srijedu, 25. veljače 2026. od 12:00 do 14:00 na platou ispred školske dvorane OŠ Lučac (Omiška 27, 21000 Split), a drugi u petak 27. veljače od 11:00 do 13:00 na platou ispred OŠ Žrnovnica ( Ul. Hrvatskih velikana 41, 21251, Žrnovnica). U utorak, 24. veljače 2026. od 12:00 do 15:00, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (Ruđera Boškovića 33), održat će se javna manifestacija naziva “Zeleni Hackathon: STEM rješenja za klimatske izazove”, na kojoj će timovi sudionika, koristeći svoje znanje iz područja STEM-a, rješavati kompleksne probleme i stvarati inovativna rješenja unutar ograničenog vremena, a najbolji od njih kući će otići sa simboličnom nagradom. Za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava, dovoljno je samo doći u uključiti se, s obzirom na to da se sve odvijaju na javnim i svima dostupnim mjestima! Molimo da, ukoliko se ne snađete slijedeći putokaze, pri dolasku na javno događanje na PMF-u na porti upitate za upute za prostoriju u kojoj će se hackathon održati. Djelatnici će Vas rado uputiti i pomoći Vam.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.