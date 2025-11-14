Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Kinoteka Zlatna vrata organizira besplatnu projekciju snažnog dokumentarnog filma „Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina“.

Film Eduarda i Dominika Galića donosi potresnu, do sada neispričanu priču o Velimiru Đereku Sokolu, vukovarskom heroju i zapovjedniku Sajmišta, čija hrabrost, ljudskost i nepokolebljiva vjera u slobodu ostaju trajni simbol Domovinskog rata. Kroz dokumentarne materijale, svjedočanstva suboraca, obitelji i novih generacija te inovativnu primjenu umjetne inteligencije, film oživljava jedno od najvažnijih poglavlja naše novije povijesti.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u zajedničkom činu sjećanja, zahvalnosti i odavanja počasti svim žrtvama Domovinskog rata.

Ulaz je slobodan.

BESPLATNA PROJEKCIJA FILMA „Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina“

Ponedjeljak, 17. studenoga 2025.

19:00 sati

Kinoteka Zlatna vrata, Dioklecijanova 7