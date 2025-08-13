BESPLATNA PITKA VODA POVODOM BLAGDANA VELIKE GOSPE Donosimo točne lokacije

U suradnji s Vodovodom i odvodnjom Cetinske krajine d.o.o., Grad Sinj je, povodom nadolazećeg blagdana Velike Gospe, osigurao besplatnu pitku vodu na 14 strateških lokacija diljem grada, a cisterne sa svježom vodom za hodočasnike bit će postavljene na Hanu i u Dicmu.

Ova hvalevrijedna inicijativa pokrenuta je od strane gradonačelnika Mira Bulja, a cilj joj je osigurati dostupnost svježe i sigurne vode svim građanima i posjetiteljima u danima kada Sinj bilježi pojačan dolazak ljudi zbog proslave blagdana Velike Gospe.

Gradonačelnik Bulj istaknuo je važnost ove mjere:

„U danima kada temperature rastu, a grad vrvi životom, ovakve mjere nisu samo praktične – one su izraz brige i odgovornosti prema svakom gostu i građaninu. Dostupnost pitke vode ključna je za očuvanje zdravlja, prevenciju dehidracije i osiguranje ugodnog boravka svih posjetitelja.“

Inicijativi su se pridružili i načelnici Općine Otok, Silvio Norac Kevo i općine Dicmo Petar Maretić koji su osigurali cisterne pitke vode za hodočasnike na Hanu i kod Ferate (Rere) u Dicmu.

Lokacije s besplatnom pitkom vodom:

Ulica Put Piketa – Jahaona Ulica Put Piketa – Benzinska stanica Ulica Put Šumarije – NK Junak (dvije točke) Ulica Miljenka Buljana kod broja 1 – trotoar Matića ulica – ulaz u Grad Spomenik fra Pavlu Vučkoviću Park spomenik Ulica Put Ferate, OŠ Ivana Lovrića – igralište Zečev prolaz Aerodrom Piket GZ Kukuzovac Vodoskok Luca – Šetalište Alojzija Stepinca Vodoskok Petrovac Vodoskok Vrlička – Put odrine Autocisterna Otok – Han kod škole Autocisterna Dicmo – Ferata (Rera)

"Pozivamo sve građane, hodočasnike i posjetitelje da iskoriste ovu mogućnost i ostanu hidrirani tijekom svečanosti i vrućih ljetnih dana", pozivaju iz Grada Sinja.