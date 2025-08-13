Close Menu

BESPLATNA PITKA VODA POVODOM BLAGDANA VELIKE GOSPE Donosimo točne lokacije

Pogledajte gdje će biti besplatna voda

U suradnji s Vodovodom i odvodnjom Cetinske krajine d.o.o., Grad Sinj je, povodom nadolazećeg blagdana Velike Gospe, osigurao besplatnu pitku vodu na 14 strateških lokacija diljem grada, a cisterne sa svježom vodom za hodočasnike bit će postavljene na Hanu i u Dicmu.

Ova hvalevrijedna inicijativa pokrenuta je od strane gradonačelnika Mira Bulja, a cilj joj je osigurati dostupnost svježe i sigurne vode svim građanima i posjetiteljima u danima kada Sinj bilježi pojačan dolazak ljudi zbog proslave blagdana Velike Gospe.

Gradonačelnik Bulj istaknuo je važnost ove mjere:

„U danima kada temperature rastu, a grad vrvi životom, ovakve mjere nisu samo praktične – one su izraz brige i odgovornosti prema svakom gostu i građaninu. Dostupnost pitke vode ključna je za očuvanje zdravlja, prevenciju dehidracije i osiguranje ugodnog boravka svih posjetitelja.“

Inicijativi su se pridružili i načelnici Općine Otok, Silvio Norac Kevo i općine Dicmo Petar Maretić koji su osigurali cisterne pitke vode za hodočasnike na Hanu i kod Ferate (Rere) u Dicmu.

Lokacije s besplatnom pitkom vodom:

  1. Ulica Put Piketa – Jahaona
  2. Ulica Put Piketa – Benzinska stanica
  3. Ulica Put Šumarije – NK Junak (dvije točke)
  4. Ulica Miljenka Buljana kod broja 1 – trotoar
  5. Matića ulica – ulaz u Grad
  6. Spomenik fra Pavlu Vučkoviću
  7. Park spomenik
  8. Ulica Put Ferate, OŠ Ivana Lovrića – igralište
  9. Zečev prolaz
  10. Aerodrom Piket
  11. GZ Kukuzovac
  12. Vodoskok Luca – Šetalište Alojzija Stepinca
  13. Vodoskok Petrovac
  14. Vodoskok Vrlička – Put odrine
  15. Autocisterna Otok – Han kod škole
  16. Autocisterna Dicmo – Ferata (Rera)

"Pozivamo sve građane, hodočasnike i posjetitelje da iskoriste ovu mogućnost i ostanu hidrirani tijekom svečanosti i vrućih ljetnih dana", pozivaju iz Grada Sinja. 

