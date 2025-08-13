BESPLATNA PITKA VODA POVODOM BLAGDANA VELIKE GOSPE Donosimo točne lokacije

U suradnji s Vodovodom i odvodnjom Cetinske krajine d.o.o., Grad Sinj je, povodom nadolazećeg blagdana Velike Gospe, osigurao besplatnu pitku vodu na 14 strateških lokacija diljem grada, a cisterne sa svježom vodom za hodočasnike bit će postavljene na Hanu i u Dicmu.
Ova hvalevrijedna inicijativa pokrenuta je od strane gradonačelnika Mira Bulja, a cilj joj je osigurati dostupnost svježe i sigurne vode svim građanima i posjetiteljima u danima kada Sinj bilježi pojačan dolazak ljudi zbog proslave blagdana Velike Gospe.
Gradonačelnik Bulj istaknuo je važnost ove mjere:
„U danima kada temperature rastu, a grad vrvi životom, ovakve mjere nisu samo praktične – one su izraz brige i odgovornosti prema svakom gostu i građaninu. Dostupnost pitke vode ključna je za očuvanje zdravlja, prevenciju dehidracije i osiguranje ugodnog boravka svih posjetitelja.“
Inicijativi su se pridružili i načelnici Općine Otok, Silvio Norac Kevo i općine Dicmo Petar Maretić koji su osigurali cisterne pitke vode za hodočasnike na Hanu i kod Ferate (Rere) u Dicmu.
Lokacije s besplatnom pitkom vodom:
- Ulica Put Piketa – Jahaona
- Ulica Put Piketa – Benzinska stanica
- Ulica Put Šumarije – NK Junak (dvije točke)
- Ulica Miljenka Buljana kod broja 1 – trotoar
- Matića ulica – ulaz u Grad
- Spomenik fra Pavlu Vučkoviću
- Park spomenik
- Ulica Put Ferate, OŠ Ivana Lovrića – igralište
- Zečev prolaz
- Aerodrom Piket
- GZ Kukuzovac
- Vodoskok Luca – Šetalište Alojzija Stepinca
- Vodoskok Petrovac
- Vodoskok Vrlička – Put odrine
- Autocisterna Otok – Han kod škole
- Autocisterna Dicmo – Ferata (Rera)
"Pozivamo sve građane, hodočasnike i posjetitelje da iskoriste ovu mogućnost i ostanu hidrirani tijekom svečanosti i vrućih ljetnih dana", pozivaju iz Grada Sinja.