Besplatan trening socijalnih vještina u organizaciji Udruge Feniks Split

Udruga Feniks Split organizira besplatan Trening socijalnih vještina namijenjen osobama s psihosocijalnim teškoćama i mentalnim oboljenjima koje žele unaprijediti svoje socijalne kompetencije. Program je posebno namijenjen onima koji imaju poteškoće u socijalnom funkcioniranju ili osjećaju nelagodu u situacijama u kojima se trebaju „izložiti“ pred drugima, a cilj mu je osnažiti sudionike za sigurnije i uspješnije sudjelovanje u svakodnevnim društvenim interakcijama.

Trening se sastoji od pet međusobno povezanih radionica koje će se održavati vikendima od 1. do 22. ožujka 2026. godine u prostoru RAZRED, u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom Split, u zgradi Doma mladih Split (Ulica slobode 28, Split, ulaz s istočne strane prema Ekonomskoj školi, 3. kat).

Raspored radionica:

1. ožujka 2026. (nedjelja) od 10:00 do 12:00 sati

7. ožujka 2026. (subota) od 10:00 do 12:00 sati

8. ožujka 2026. (nedjelja) od 10:00 do 12:00 sati

15. ožujka 2026. (nedjelja) od 10:00 do 12:00 sati

22. ožujka 2026. (nedjelja) od 10:00 do 12:00 sati

Sudjelovanje je u potpunosti besplatno, a radionice će voditi radna terapeutkinja Ivana Kovač (bacc. occup. therapy, mag. physiotherapy), zaposlena na akutnom odjelu Klinike za psihijatriju KBC-a Split te u dnevnoj bolnici Dječje klinike za psihijatriju. Dugogodišnja je stručna suradnica Udruge Feniks Split, s bogatim iskustvom u provedbi radionica, predavanja i javnih tribina iz područja radno-okupacijske terapije i mentalnog zdravlja.

Socijalne vještine obuhvaćaju ponašanja koja koristimo za učinkovitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju – od održavanja kontakta očima, prikladne udaljenosti i razumijevanja izraza lica, do započinjanja i završavanja razgovora, asertivne komunikacije, rješavanja sukoba, prepoznavanja emocija i razvijanja empatije. Iako ih mnogi usvajaju spontano kroz odrastanje, osobama s psihosocijalnim poteškoćama socijalizacija često predstavlja izazov.

Razvijene socijalne vještine omogućuju kvalitetnije nošenje s izazovnim situacijama kroz kompromis, humor, smirivanje i konstruktivnu komunikaciju, čime se čuva samopoštovanje i grade zdraviji odnosi. S druge strane, njihov nedostatak može dovesti do povlačenja, izolacije ili neadekvatnih reakcija. Dobra je vijest da se socijalne vještine mogu učiti i uvježbavati, a njihovo usvajanje značajno doprinosi kvaliteti života i procesu oporavka.

Broj mjesta je ograničen na najviše 15 sudionika, stoga se svi zainteresirani trebaju obavezno prijaviti putem e-maila: udruga.feniks.st@gmail.com