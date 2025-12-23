Beroš pogažen na sudu!

Sud je odbio prijedlog obrane Vilija Beroša za izdvajanje Petračevih poruka, potvrđujući njihovu zakonitost. Odluka je nepravomoćna. Kako je jučer Index objavio, Beroš i njegova obrana smatraju da u trenutku kada je jednom od sinova Hrvoja Petrača pretraživan mobitel nije bilo nikakve sumnje koja bi ga povezivala s nekim kaznenim djelom. Zato, uvjeren je Beroš, ni nalog što je izdan za pretragu mobitela mlađeg Petrača, nije zakonit. No, sud smatra da jest, piše Index.

Novinarima je vezano uz to izjavu dao zamjenik ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac.

"Danas je sud objavio ovu odluku. Odluka je, naravno, nepravomoćna, a sud je odbio prijedlog obrane za izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa predmeta. Riječ je, kako sam rekao i jučer, o rezultatima pretraga koje su bile provedene, a sud je taj prijedlog obrane odbio. Nakon ovoga slijedi pisani otpravak rješenja, a potom i rok za žalbu. Ukoliko žalba bude podnesena, postupak će se nastaviti pred višim sudom", komentirao je Ostrogonac.

Ako bi se ove poruke eventualno proglasile nezakonitim dokazima, ima li tužiteljstvo dovoljno drugih dokaza da optužnica opstane?

"Na to mogu jasno odgovoriti: dokazi su zakoniti. To je ono što je u ovom trenutku najvažnije. Dokazi postoje u spisu, oni su zakoniti i sud je to danas potvrdio. Nakon što ova odluka, za koju vjerujem da će biti potvrđena, postane pravomoćna, postupak će se nastaviti u skladu sa zakonom"; odgovorio je.

Je li ovakav prijedlog obrane zapravo samo procesni manevar, s obzirom na to da su se drugi okrivljenici već ranije, upravo na temelju tih poruka, nagodili i priznali krivnju?

"Na to ne mogu sa sigurnošću reći radi li se o manevru obrane ili ne. Ono što mogu reći jest da nas odluka suda, kojom je odbijen prijedlog za izdvajanje dokaza, nije iznenadila", rekao je Ostrogonac, , piše Index.

Što je s tim porukama?

Podsjetimo, poznato je od ranije da su optužbe protiv Petrača, Beroša i ostalih proizašle upravo iz mobitela Nikole Petrača gdje je otkrivena WhatsApp grupa "Pozder i Petrači". Poduzetnik Saša Pozder koji je prodavao robotske uređaje već je ranije, kao i Petrači, priznao krivnju. Iz toga se zaključuje da njima poruke Nikole Petrača nisu bile problematične, odnosno nisu ih smatrali nezakonitim dokazima.

Jučer se Hrvoje Petrač, koji je također već priznao krivnju, trebao javiti na izvršenje zatvorske kazne od tri godine i devet mjeseci koliko je dobio za svoju ulogu u ovoj aferi. No, još prije desetak dana od suda je zatražio odgodu pravdajući to zdravstvenim problemima.

Sada se čeka zaključak liječničkog tima iz Bolnice za osobe lišene slobode koji bi trebali ocijeniti je li Petrač sposoban za izdržavanje kazne, odnosno mogu li se njegovi zdravstveni problemi liječiti unutar zatvorskog sustava.