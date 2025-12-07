Beograđanku šokirao potez Hrvatice, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"

Beograđanka Marija Pešić (28) je nakon odmora u Šibeniku doživjela neobičan susret u autobusu na putu prema Zagrebu, iz kojeg je dalje putovala za Beograd.

Kako kaže Pešić, nije ni slutila da će joj osoba koju ne poznaje uljepšati dan i donijeti putovanje koje nikad neće zaboraviti.

U autobusu na dionici Šibenik-Zagreb je pored nje sjela gospođa od oko 60 do 65 godina.

"Spontano smo započele razgovor iz kojeg sam shvatila da je iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Rekla mi je da jako voli putovati i upravo se vraćala iz Grčke. Tako smo krenule pričati o životu i brzo sam shvatila da nam se pogledi na svijet prilično poklapaju. Obje volimo putovanja, a ona mi je rekla da će putovati sve dok je zdravlje bude služilo, bez obzira na godine", ispričala je Pešić za Telegraf.

"Već nakon nekoliko minuta razgovora imala sam osjećaj kao da se poznajemo godinama. Shvatile smo da dijelimo slične poglede na život, ljubav prema putovanjima i slobodi", prisjetila se.

Dolazak u Zagreb prošao je u tren oka. Po dolasku na autobusni kolodvor gospođa se ponudila da joj pričuva kovčeg dok ona obavi obaveze prije nego što nastavi put za Beograd.

U znak zahvalnosti, Pešić joj je poklonila nekoliko mandarina koje je imala sa sobom. A potom joj je gospođa, uz osmijeh, u ruke stavila novac govoreći kako želi da joj se "nađe, za svaki slučaj", ispričala je Pešić te nadodala da joj ni na kraj pameti nije bilo da će to napraviti.

Iako je Pešić pokušala odbiti novce, gospođa je poručila da ona dobro zna što je mladost. "To ti je blagoslov od mene", nadodala je.

Kada se Marija ukrcala u drugi autobus, onaj za Beograd, tek je tada shvatila što se sve dogodilo. Shvatila je da dobri ljudi i dalje postoje gdje god živjeli i kako god se zvali, prenosi Dnevnik.hr.