Bene su trajno devastirane. Ovog ljeta nema kupanja na popularnoj splitskoj plaži. Dorčić: "Uništeno je 750 stabala"

U utorak, 15. srpnja 2025., točno u podne, zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić održala je konferenciju za novinare kako bi javnost informirala o svemu što se poduzelo nakon olujnog nevremena koje je 8. srpnja pogodilo grad.

Pressica je održana na otvorenom – u parkiću na križanju Matoševe i Ulice Sedam Kaštela, nasuprot Marjanskog tunela. Uz Dorčić su bili i v.d. direktora Čistoće Andrija Čaljkušić te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split, Mario Mikas.

Tisuće prijava, stotine stabala i tone otpada

"Ukupan broj oštećenih stabala je 750, a odvezeno je 240 tona zelenog otpada koje je zbrinuto na Karepovcu i tamo se usitnjava. Do jutros je zaprimljeno 2750 prijava raznih prijava različitih šteta", kazala je Dorčić.

Dodala je kako prijave i dalje pristižu: "Zaključno, rok za prijavu šteta bit će otvoren do kraja radnog dana 25. srpnja, a sada smo zaprimili novih 66 prijava."

Prema njezinim riječima, na terenu su svakodnevno bili brojni ljudi i službe. "Na terenu je ukupno bilo pristupno 300 djelatnika gradskih poduzeća, civilne zaštite i naših ugovorenih poduzeća i ovo je prilika da se zahvalim djelatnicima HGSS-a, djelatnicima Županijskih cesta, ali i isto tako i HEP-u na pomoći u svim ovim danima."

Posebnu zahvalu uputila je vatrogascima: "Isto, posebno bi se zahvalili svim javnim i drugim vatrogasnim postrojbama. Ukupno 171 s više od 30 vozila je postupao ovih dana u Splitu. Hvala Gradu Zagrebu, Zadru, Šibeniku, Omišu i Kaštelima."

Iako se stanje stabilizira, Park šuma Marjan ostaje rizična zona: "Situacije je i dalje pod kontrolom, ali u Park šumi Marjan je situacija izuzetno opasna, vrlo je opasno tamo ići i pješačiti."

No ima i dobrih vijesti: "Do kraja dana u potpunosti će biti očišćen Zvončac i bit će stavljen u funkciju sugrađana, a do vikenda ćemo napraviti sve što je u našoj moći da se Prva voda otvori za kupanje."

Apelirala je i na odgovorno ponašanje građana: "Moramo paziti na sigurnost, nemojte preskakati ogradu ili ulaziti u Park šumu Marjan, to radite na vlastitu odgovornost. Hvala svim Splićanima i Splićankama na strpljenju. Čišćenje će ići sukladno rasporedu, hvala vam svima na strpljenju."

Mikas: "Preko 600 vatrogasnih intervencija"

Vatrogasci su bili među najzaposlenijima u danima nakon oluje. "Vatrogasci su odradili više od 600 intervencija, a sada svakim danom imamo oko 20-ak intervencija. Svi će doći na red i hvala svim vatrogascima, nudili su nam se brojni spašavatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske", rekao je zapovjednik Mario Mikas.

Direktor Čistoće Andrija Čaljkušić istaknuo je da se posao čisti bez prestanka: "Intenzivno radimo na uklanjanju posljedica velikog nevremena. Hvala svima na pomoći, hvala drugim gradovima i svim gradskim tvrtkama. Nadam se da će građani imati još strpljenja, mi dajemo sve od sebe. Posla je puno, ali sve je pod kontrolom."

Bene izvan funkcije

Dorčić je komentirala i aktualno pitanje Splitskog ljeta: "Splitsko ljeto trebalo se održavati i na Benama, ali ta lokacija definitivno otpada. Pitanje je bi li ona bila i realizirana, Bene su u lošem stanju i radimo na alternativnoj lokaciji. Imamo nove prijedloge i iznaći ćemo rješenje i zamjenu za Bene."

Dodala je i kakve su štete najčešće: "Najvećim dijelom se vrtimo oko šteta na automobilima, ali još ima šteta i drugih zahtjeva koji se svakodnevno obrađuju. Na Benama je loša situacija i nije realno da će se građani ovo ljeto moći kupati na toj lokaciji. Taj dio Splita je najviše stradao", zaključila je Dorčić, ističući da je fokus trenutačno na Benama, ali da se pažljivo promatra cijela Park-šuma Marjan.