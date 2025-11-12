Bekavac upozorila na sigurnost prometa kod Small Malla, Šuta najavio provjeru statike i sigurnosnih uvjeta: "Iza Puljka je ostala velika rupa, ali ne u svemiru…"

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom vijećničkih pitanja, vijećnica HGS-a Lidija Bekavac upozorila je na sigurnosnu situaciju na početku Vukovarske ulice u zoni radova na Small Mallu, prozvavši pri tome i bivšeg gradonačelnika.

"Iza bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka je ostala velika rupa, ali ne u svemiru, nego u centru Splita, a riječ je o Small Mallu. Kakva je statika početka Vukovarske ulice jer je to visoko opterećena cesta, a Split je jako trusno područje? Koliko je opasno voziti desnom trakom na Vukovarskoj ulici? Na ovaj način je dodatno ugrožena sigurnost pješaka", kazala je Bekavac.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta odgovorio je kako je upravo on zatražio postavljanje kamenih blokova u blizini gradilišta zbog sigurnosti tijekom izvođenja radova na Small Mallu.

"Osobno sam zatražio da se kameni blokovi postave zbog sigurnosti kod radova na Small Mallu. Radovi se izvode, još traju, uopće nemam komunikaciju niti detalje o samoj dinamici, a investitor nas nije mi dužan izvijestiti. Pitanje vam je na mjestu, meni kao gradonačelniku ovo nije drago, a ja ću zatražiti sve odgovore vezane za sigurnost i slično. Raspitat ću se je li sigurnost ugrožena za sve oni koji prolaze tom trasom", naglasio je Šuta.