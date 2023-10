Beer đir - Štorije o' piva: Brojni poznati guštali u hit festivalu na Zvončacu

U sklopu Mjeseca gastronomije, na lokaciji Kolur – Zvončac, započeo je Beer đir – Štorije o' piva, festival zbog kojeg će Split do 15. listopada postati nezaobilazna destinacija ljubitelja najpopularnijeg pića na svijetu. Novouređena event zona, koja je već stekla kultni status među onima koji traže originalan provod, ponovno će se pretvoriti u oazu za gurmane, jer će se na desecima štandova nuditi ukusni zalogaji i nenadmašan izbor piva renomiranih domaćih i stranih proizvođača.

Otvorenje festivala nisu propustili brojni obožavatelji piva i glazbe grupe Vatra koja je zapalila Split hitovima „Tremolo“, Tango“, „Nama se nikud ne žuri“ i „Bilo je dobro dok je trajalo.“ Beer đir nisu zaobišli ni Lorena Bučan, Domenica, Anamarija Asanović, Ante Trevizi, Sonja Dvornik, Antonija Dora Pleško, Hrvoje Krolo i brojni drugi. Do 15. listopada u predivnom parku Zvončac zagarantirana je osim piva i vrhunska gastronomska ponuda, nastupi poznatih DJ-a, te besplatni koncerti. Kolur Zvončac će biti idealna lokacija za izlazak nakon posla, druženje u opuštenoj atmosferi uz slasne zalogaje ili večernji izlazak.

Osim degustacije piva, posjetitelje očekuje i niz zabavnih aktivnosti koje program čine još atraktivnijim. Organizatori su pripremili 8. i 15. listopada pub kvizove by The Showtime, zatim 10. listopada Pineli & pivo by Art Bottega, slikanje uz čašu omiljenog piva te beer boćalište, a posebno će vas oduševiti gastro event 9. listopada s početkom u 17 sati. Dobro doznata domaća ekipa iz Misto street food & bar pripremat će vrhunsku hranu koja se idealno ljubi s ponudom piva, a nagrađivani homebreweri koji su ujedno i dio organizacije pivskog natjecanja SMaSH homebrew competition, Ivana Miš i Ante Prižmić Riža dodatno će začiniti atmosferu edukacijom i pripremom kiselog piva sa višnjom i lavandom. Ova i još neka zabavna iznenađenja nešto je zbog čega je festival podržala i Turistička zajednica grada Splita u sklopu mjeseca gastronomije.

Za sve ljubitelje dobrog zvuka, ne propustite Opću opasnost 7. listopada, zatim sinjski MORT 13. listopada, a dan prije samog zatvaranja, meštri od fešte, Gustafi. Detalje programa i novosti o iznenađenjima koje organizatori pripremaju, možete vidjeti na Instagramu i Facebooku, a zona Kolur - Zvončac je otvorena svakog dana od 17 do ponoći.