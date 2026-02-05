Beba umrla u Hrvatskoj: Obitelj je bila evidentirana, starije dijete je izdvojeno

Hrvatski zavod za socijalni rad (HZSR) potvrdio je u četvrtak za RTL Danas da je obitelj tromjesečne bebe koja je prije dva tjedna preminula u bolnici u Bjelovaru bila evidentirana u sustavu socijalne skrbi.

"Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, u skladu s Obiteljskim zakonom i pravilima struke, provodio je postupanja i mjere usmjerene na zaštitu dobrobiti djece", stoji u odgovoru.

Dodaje se da je nakon smrti djeteta starije dijete izdvojeno iz te obitelji: "Zbog izvanrednih okolnosti i radi zaštite najboljeg interesa starijeg djeteta, poduzeta je žurna mjera njegova izdvajanja iz obitelji te je dijete privremeno smješteno u sustav alternativne skrbi. Dijete se nalazi u sigurnom okruženju, uz osiguranu stručnu skrb i podršku, a sve daljnje odluke donosit će se isključivo vodeći se najboljim interesom djeteta".

HZSR također ističe da prema dosad dostupnim informacijama nadležnih tijela nisu utvrđene sumnjive okolnosti vezane uz djetetovu smrt. "Preliminarni nalazi nisu ukazali na nasilnu smrt, dok se konačni rezultati obdukcije još uvijek čekaju. Hrvatski zavod za socijalni rad postupa sukladno važećim zakonskim propisima te nastavlja suradnju s nadležnim institucijama, uz osiguravanje potrebne pomoći i podrške obitelji", piše u odgovoru.

Podsjetimo, mediji su u srijedu objavili da bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt djeteta od tri mjeseca koje je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezeno u Objedinjeni hitni bolnički prijem bjelovarske bolnice.