Beba preminula nakon što joj je otac dao sedativ kako bi mogao biti sa ženom: "Kad bi bili umorni i željeli vrijeme samo za sebe..."

Adam Canales Jr. iz Teksasa proglašen je krivim za smrt svoje dvomjesečne kćeri, Athene Brigida-Kay Canales.
Tužitelji su tvrdili da je otac bebi u srpnju 2021. godine dao dozu sedativa Benadryla, koja je dovela do njezine smrti, da bi mogao biti nasamo sa suprugom Sarah Canales, koja je također optužena za ubojstvo iz nehaja.
Okružna tužiteljica Sunshine Stanek izjavila je da je otac "navikao" djeci davati lijekove protiv alergija koji izazivaju pospanost kad bi on i supruga bili umorni i željeli ostati nasamo, izvijestio je People, prenosi Dnevnik.hr.
"Optuženik je bio toliko sebičan i nepromišljen da je time prouzročio Atheninu smrt", izjavila je Stanek i dodala: "Navikli su davati djeci, uključujući Athenu, lijekove da bi ih uspavali. Kad bi bili umorni i željeli vrijeme samo za sebe — dali bi joj lijek."
No, Canalesov odvjetnik Kristopher Mincey tvrdio je da je smrt bila nesretan slučaj i dodao da se u njihovu domu mnogo toga događalo dok su odgajali šestero djece.
Mincey je također rekao da Canales i njegova supruga toga dana jedno drugomu nisu rekli da su oboje u različito vrijeme djetetu dali Benadryl. Tvrdio je da je riječ o kobnoj, ali nenamjernoj pogrešci.
Policija je 11. srpnja 2021. godine izašla na teren zbog dojave o djetetu bez svijesti, a beba je nakon dolaska policije proglašena mrtvom. Canales Jr. isprva je poricao to da je djetetu dao lijek, ali kasnije je priznao djelo.