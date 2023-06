Be Your Own Boss: Osnažujući susret poduzetnica na Ranču Okrugli Dolac

Poduzetnice iz šire splitske regije okupile su se u nedjelju na ranču Okrugli Dolac u blizini Lovreća, kako bi otvoreno i bez zadrške razgovarali o izazovima s kojima se svakodnevno susreću kao poduzetnice. I sve te sitne teme, koje rijetko dobivaju prostore na billboardu ili, pak, u novinskim člancima za njih su istinski izazovi - organizacija vremena, financije, balans majčinstva i poduzetništva, sporo i održivo poduzetništvo te brojne druge teme. Tko uopće dijeli slične brige i što kada srodnu dušu koja te razumije ne nađeš oko sebe, među bliskim prijateljima i obitelji?

Ove poduzetnice pronašle su to u Be Your Own Boss zajednici za poduzetne žene, koja je i organizirala ovaj susret. Be Your Own Boss je sada već dobro poznata rastuća online zajednica, koja je dosad okupila više od 17 tisuća poduzetnica iz Hrvatske i regije.

‘’Poduzetnice u Hrvatskoj nemaju previše mjesta na kojima bi se mogle umrežiti, istinski povezati, naći nekoga tko ih razumije. I prije samo nekoliko godina, jedna je Facebook grupa, inicijativom vlasnice Marine Biljak, postala baš to sigurno mjesto. Gdje će pitati bez srama, gdje će tražiti pomoć, gdje će se pohvaliti, gdje će dobiti besplatnu edukaciju. I kada je energija i sinergija u grupi takva, ona prirodno prerasta samu sebe. Sada se već ozbiljno i strukturirano poduzetnice nalaze u svojim gradovima, druže, dijele izazove i stvaraju nove poslovne prilike.’’ - ističe Ana Marić, poslovna savjetnica i vlasnica tvrtke Contenta, te osnivačica i voditeljica splitskog ogranka grupe BYOB koja je, u suradnji s članicama, i organizirala zajednički izlet na Ranč Okrugli Dolac. ‘’Danas se okupilo 20 poduzetnica iz raznih industrija - od aromaterapije do marketinga. I u tom razgovoru o sporom i održivom poduzetništvu iskristaliziralo se da zapravo sve nas, neovisno o dobi, branši, pa čak i dijelu poduzetničkog putovanja, muče slične brige i da je dijeljenje - ljekovito, terapeutski. Pričati svoju priču, glasno, dijeliti bez straha od osude - sve to ubrzava naš poslovni, i osobni, rast.’’ - dodaje Ana.

"Najveći izazov mi je stvoriti sebi poticajno okruženje za razvoj poslovanja"

Žene poduzetnice, u ovoj prilici čak i bez signala na mobitelu, uživale su u idiličnoj prirodi te učile jedna od druge, a višestruka svrhovitost grupe jasna je i onima koji su u poduzetničkim vodama bili i davno prije osnutka same grupe. ‘’Davne 2014. sam pokrenula posao u Imotskom. Sada kad već imam određene rezultate iza sebe, najveći izazov mi je stvoriti sebi poticajno okruženje za razvoj poslovanja. Ovakva druženja su odličan odgovor na taj izazov jer daju vjetar u leđa ženama koje razvijaju svoje poslovanje van urbanih sredina i velikih težišta.’’ - ističe Anamarija Grabovac, vlasnica Poduzetničkog centra Zovnica u Imotskom koja je na druženje donijela i vina Grabovac iz obiteljske vinarije.

Simona Svalina, suvlasnica Ranča Okrugli Dolac, također je prije 5 godina odabrala život u manjem središtu te je sretna što je podržavajuću zajednicu našla baš u BYOB grupi.

‘’Iznimno mi je drago da sam dio ove grupe inspirativnih žena i što sam ih imala priliku ugostiti na svom ranču. Boravkom u prirodi, bez signala, družile smo se i duže nego smo planirale, a ideje za posao su se same stvarale. Prije 5 godina, partner i ja, smo zamijenili život u Splitu sa životom na selu i nismo niti jednom požalili. Ovo danas je dokaz da kad radimo ono što volimo i kad se okružimo pravim ljudima, sve je moguće. Upravo takvo podržavajuće okruženje nudi BYOB grupa poduzetnica. Mjesto gdje zajedno možemo rasti, gdje žena ženi nije vuk, već podrška i inspiracija.’’ - zaključuje Simona te ističe kako su prednosti digitalnog umrežavanja za male biznise od izuzetne važnosti i ključni dio njihovog rasta.

‘’I Be Your Own Boss i njegov splitski ogranak, vjerujem, tek su započeli svoj streloviti rast, a ovim putem željela bih pozvati i druge žene poduzetnice da nam se pridruže i zakorače u odnose koji su puno više od ‘’klasičnog networka’’. Zajedno uistinu jesmo snažnije.’’ - zaključuje Ana Marić, a sve zainteresirane žene poduzetnice Facebook grupi se mogu pridružiti na linku.