BBC traži odbacivanje Trumpove tužbe od 5 milijardi dolara

BBC će podnijeti zahtjev za odbacivanje tužbe Donalda Trumpa zbog načina na koji je njegov govor od 6. siječnja 2021. montiran u dokumentarcu Panorama.

Američki predsjednik prošlog je mjeseca podnio tužbu od 5 milijardi dolara (3,7 milijardi funti) na sudu na Floridi, optužujući BBC za klevetu i kršenje zakona o trgovačkoj praksi. Sudski dokumenti podneseni u ponedjeljak pokazuju da će emiter tvrditi da sud na Floridi nema "osobnu nadležnost" nad BBC-jem, da je mjesto održavanja suda "neprimjereno" i da Trump "nije iznio zahtjev".

BBC se prethodno ispričao Trumpu zbog montiranja, ali je odbacio njegove zahtjeve za odštetu i nije se složio da postoji osnova za tužbu za klevetu.

Korporacija će također tvrditi da program Panorama nije emitiran u SAD-u i da nije oklevetao američkog predsjednika. Također će tvrditi da predsjednik nije dokazao da mu je dokumentarac nanio ikakvu stvarnu štetu, napominjući da je ponovno izabran nakon što je program emitiran i prenošen na Floridi s uvjerljivom većinom.

Trump tvrdi da je dokumentarac emitiran na Britboxu, što BBC smatra netočnim. BBC će dodati da Trump ne može uvjerljivo tvrditi da je dokumentarac objavljen sa "stvarnom zlobom". Ističe da je isječak otprilike 15 sekundi satnog programa koji sadrži opsežno izvještavanje o njegovim pristašama i uravnoteženo izvještavanje o njegovom putu do reizbora.

Tijekom Trumpovog govora 6. siječnja 2021., prije nereda u američkom Kapitolu, rekao je okupljenima: "Prošetat ćemo do Kapitola i bodriti naše hrabre senatore i kongresmenke." Više od 50 minuta kasnije u govoru, rekao je: "I borimo se. Borimo se kao ludi."

U programu Panorama, isječak ga je prikazao kako govori: "Prošetat ćemo do Kapitola... i ja ću biti tamo s vama. I borimo se. Borimo se kao ludi."

BBC je prethodno priznao da je uređivanje govora dalo "pogrešan dojam" da je Trump "izravno pozvao na nasilnu akciju", ali se nije složio da postoji osnova za tužbu za klevetu.

Interni dopis BBC-a koji je procurio u studenom kritizirao je način uređivanja govora, što je dovelo do ostavki glavnog direktora korporacije, Tima Davieja, i voditeljice vijesti, Deborah Turness.

U sudskim dokumentima u ponedjeljak, televizijska kuća je također zatražila od suda da "obustavi sva ostala otkrivanja" - predsudski postupak u kojem suprotstavljene strane razmjenjuju dokaze i informacije - do donošenja odluke o prijedlogu.

U slučaju napretka slučaja, naveden je predloženi datum suđenja u 2027. godini.

Glasnogovornik BBC-a rekao je: "Kao što smo već jasno dali do znanja, branit ćemo ovaj slučaj. Nećemo davati daljnje komentare o tekućim pravnim postupcima."