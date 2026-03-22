BBB uzvratio Torcidi za podvalu s Poljuda, evo što su napravili

Na “gostovanju” kod NK Lokomotiva Zagreb na stadionu Maksimir Stadium, GNK Dinamo Zagreb pokušao je odgovoriti na uvjerljivu pobjedu HNK Hajduk Split protiv HNK Vukovar 1991 (6:0). Modri su bili na korak da ponove isti učinak, no susret je završio rezultatom 5:0.

Osim događanja na terenu, pažnju su privukla i zbivanja na tribinama, gdje se nastavilo navijačko nadmetanje između Bad Blue Boys i Torcida Split. Riječ je o svojevrsnom “odgovoru” na situaciju s derbija odigranog prije dva tjedna na Poljudu.

Navijači Dinama istaknuli su više transparenata s porukama upućenima splitskoj skupini. Među njima su se našle parole poput “Tko to ovde peva”, zatim “Torcida Beograd”, oblikovana po uzoru na raniji transparent “Torcida Zagreb”, kao i poruka “Torcida uz drukere”.

Podsjetimo, u posljednjem derbiju na Stadion Poljud Dinamo je slavio 3:1, a završnicu susreta obilježio je pirotehnički show. Prema navodima, tada su domaći navijači gostujućoj skupini podmetnuli ružičaste dimne kutije. Utakmica se igrala na Međunarodni dan žena, pa je cijela situacija dobila dodatnu simboliku – dio tribine bio je obojen u ružičasto, uz poruku upućenu gostujućim navijačima.